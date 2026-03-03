　
社會 社會焦點 保障人權

教保員毛畯珅性侵偷拍46童　園長母被控「包庇滅證」不起訴

▲▼任職幼兒園期間涉性侵6位女童的毛畯珅，二審被高院加重改判28年8月徒刑後，14日被押解到高院召開延押庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲毛畯珅對46名幼童性侵並偷拍遭判刑，母親被控包庇兒子結果不起訴。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市私立培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅，因從2021年到2023年間，性侵、偷拍46名幼童遭法院判刑，其中已有28年8月刑期確定，受害家長不滿事發之初，毛畯珅的母親一直推託掩飾毛男犯行，一直到毛男遭收押後，還反控家長指控不實，家長憤而控告毛母和2名幼兒園老師涉嫌藏匿人犯等罪，台北地檢署3日以嫌疑不足等理由，處分毛母等3人不起訴。

毛畯珅2021年9月退伍，就到母親經營的幼兒園擔任教保員，別名「ADY哥哥」，2022年7月就被檢舉妨害性自主，但因只有1名女童指述，被檢察官以證據不足等理由，處分不起訴，2023年7月間，又有多名家長懷疑自己的女兒遭毛畯珅藉故碰觸私處。

家長們彼此提醒並詢問園方，被稱為園長的毛畯珅母親幫兒子否認犯行，但在檢察官指揮北市警察局婦幼隊蒐證調查後，毛畯珅因涉嫌妨害性自主遭收押，家長們開始群情激憤，並指幼兒園即將被勒令停業，呼籲其他家長不要再帶孩子去上課，毛母仍幫兒子開脫稱是遭刑求逼供，並指責家長們指控不實。

▲▼網紅小商人曾自製看板公布涉嫌性侵女童的幼兒園園長之子毛男照片。（圖／翻攝Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

▲毛畯珅犯行曝光後，母親經營的幼兒園遭民眾揭露抵制。（資料照／翻攝Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

結果毛畯珅因於民國111年至112年間涉嫌於教室或家長接送區等地侵犯女童私密處，首波起訴毛畯珅涉嫌趁午休等機會，對6位女童加重強制性交、妨害秘密等罪嫌，經最高法院判處徒刑28年8月定讞，第二波起訴41名幼童遭侵犯偷拍案，日前已由台北地院判決認定受害又童為40名，合併判刑30年，現正上訴中。

家長控告毛母和其他幼兒園老師包庇掩護，事發時又未通報，導致更多幼童受害，涉嫌過失傷害、藏匿人犯等罪，毛母解釋，因為兒子過去曾被檢警帶走，最後獲得不起訴，因此認為兒子是無辜的，再次被抓走也可能很快就獲釋。

毛母並稱，曾和家長一起觀看幼兒園內的錄影畫面，沒發現異狀，因案件還在調查中，所以她沒有正式通報，只是私下把狀況告知教育局人員，她說家長指控不實，是指當時教育局並沒有要勒令幼兒園停業，而被告的另2名老師則表示，雖然可能會和毛畯珅一起在教室午休，但燈光關閉、昏暗，根本不知道蓋著被子的毛畯珅在做什麼。

檢察官調查認為，毛母在案發後的確有與教育局人員保持聯繫，但依當時情況，毛母和其他老師應該不知道偵查中案件內容，無證據顯示毛母等人知道毛畯珅的犯行，進而為了包庇而幫助湮滅證據或藏匿人犯，因此處分不起訴。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【快出來啊】橘貓想吃零食 手轉動玩具下秒低頭確認

毛畯珅幼兒園性侵偷拍母親園長藏匿人犯

