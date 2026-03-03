教保員毛畯珅性侵偷拍46童　園長母被控「包庇滅證」不起訴

▲毛畯珅對46名幼童性侵並偷拍遭判刑，母親被控包庇兒子結果不起訴。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市私立培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅，因從2021年到2023年間，性侵、偷拍46名幼童遭法院判刑，其中已有28年8月刑期確定，受害家長不滿事發之初，毛畯珅的母親一直推託掩飾毛男犯行，一直到毛男遭收押後，還反控家長指控不實，家長憤而控告毛母和2名幼兒園老師涉嫌藏匿人犯等罪，台北地檢署3日以嫌疑不足等理由，處分毛母等3人不起訴。

毛畯珅2021年9月退伍，就到母親經營的幼兒園擔任教保員，別名「ADY哥哥」，2022年7月就被檢舉妨害性自主，但因只有1名女童指述，被檢察官以證據不足等理由，處分不起訴，2023年7月間，又有多名家長懷疑自己的女兒遭毛畯珅藉故碰觸私處。

家長們彼此提醒並詢問園方，被稱為園長的毛畯珅母親幫兒子否認犯行，但在檢察官指揮北市警察局婦幼隊蒐證調查後，毛畯珅因涉嫌妨害性自主遭收押，家長們開始群情激憤，並指幼兒園即將被勒令停業，呼籲其他家長不要再帶孩子去上課，毛母仍幫兒子開脫稱是遭刑求逼供，並指責家長們指控不實。

▲毛畯珅犯行曝光後，母親經營的幼兒園遭民眾揭露抵制。（資料照／翻攝Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

結果毛畯珅因於民國111年至112年間涉嫌於教室或家長接送區等地侵犯女童私密處，首波起訴毛畯珅涉嫌趁午休等機會，對6位女童加重強制性交、妨害秘密等罪嫌，經最高法院判處徒刑28年8月定讞，第二波起訴41名幼童遭侵犯偷拍案，日前已由台北地院判決認定受害又童為40名，合併判刑30年，現正上訴中。

家長控告毛母和其他幼兒園老師包庇掩護，事發時又未通報，導致更多幼童受害，涉嫌過失傷害、藏匿人犯等罪，毛母解釋，因為兒子過去曾被檢警帶走，最後獲得不起訴，因此認為兒子是無辜的，再次被抓走也可能很快就獲釋。

毛母並稱，曾和家長一起觀看幼兒園內的錄影畫面，沒發現異狀，因案件還在調查中，所以她沒有正式通報，只是私下把狀況告知教育局人員，她說家長指控不實，是指當時教育局並沒有要勒令幼兒園停業，而被告的另2名老師則表示，雖然可能會和毛畯珅一起在教室午休，但燈光關閉、昏暗，根本不知道蓋著被子的毛畯珅在做什麼。

檢察官調查認為，毛母在案發後的確有與教育局人員保持聯繫，但依當時情況，毛母和其他老師應該不知道偵查中案件內容，無證據顯示毛母等人知道毛畯珅的犯行，進而為了包庇而幫助湮滅證據或藏匿人犯，因此處分不起訴。