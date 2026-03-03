手足遭繼父活活打死　回生父身邊又被棄…苗栗童延長安置3月

▲苗栗一名幼童童年時期手足被繼父打死，監護權判給生父後，生父又對他不管不顧。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者葉品辰／苗栗報導

苗栗一名幼童童年歷經重創，手足2018年間遭繼父虐打致死，之後他雖由生父認領帶回撫養，卻再度陷入照顧失能困境。生父長期離家失聯，未提供餐食、學費與房租，形同將孩子棄置不顧。苗栗縣政府緊急介入安置，近日安置期限屆滿後再度聲請延長，苗栗地院審酌幼童生命安全與照顧現況，裁定延長安置3個月，全案仍可抗告。

根據法院裁定，幼童原與手足居住在桃園大溪，由莊姓母親與吳姓繼父照顧。不料吳姓繼父多次徒手或持棍棒毆打手足頭部與四肢，最終於2018年10月11日傷重死亡，當時體重僅約5公斤，明顯營養不良。事後經桃園地方法院一審依妨害未滿16歲之人發育等罪判處吳男3年6月徒刑、莊母2年8月徒刑。倖存的幼童當年由桃園市政府緊急安置，2019年5月7日由生父認領並擔任監護人，隨後搬至苗栗居住。

然而，苗栗縣政府指出，生父近年難以聯繫，居住地多次變動。2025年9、10月間更被通報已自行離家多日，未提供孩子餐食，也未繳交學費與房租。社工嘗試聯繫討論照顧計畫時，生父不僅態度消極，還以訊息辱罵社工，並未配合訪視安排。家事調查官調查後認為，生父經濟及照顧能力不佳、欠缺穩定照護環境，也無其他親屬資源可協助，孩子確有持續安置必要。

苗栗地方法院審酌，生母失聯、生父雖不同意延長安置，但長期疏於照顧且行蹤不明，親職能力未見改善，若貿然返家恐影響幼童身心安全，因此依《兒童及少年福利與權益保障法》相關規定，裁定延長安置3個月。