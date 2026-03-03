2026兩會／海南全島封關　政協：開放大門只會越開越大

▲大陸全國政協十四屆四次會議副秘書長兼新聞發言人劉結一。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／北京報導

大陸經濟前景未明，去年底海南自由貿易港全島封關，受到關注。大陸全國政協信心喊話稱，雖然大陸經濟還面臨老問題、新挑戰，但長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，並強調大陸始終堅持對外開放的基本國策，開放的大門不會關閉，只會越開越大。

大陸全國政協十四屆四次會議今（3）日舉行會前記者會，由副秘書長兼新聞發言人劉結一主持。

2025年大陸經濟達到5％成長，但輿論也關注外部不確定因素和國內供強需弱等問題給經濟發展帶來的影響。媒體詢問劉結一，如何看待當前經濟形勢和發展前景？

劉結一坦言，「過去一年，外部環境風高浪急」，不過大陸經濟頂壓前行、向新向優發展，展現強大韌性和活力，經濟總量邁上140兆元（人民幣，下同）台階，增速在全球主要經濟體中繼續保持前列。

劉結一強調，大陸經濟從來都是在披荊斬棘中一路前行，在風雨洗禮中成長壯大，雖然還面臨一些老問題、新挑戰，但基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變；只要堅定信心、用好優勢、應對挑戰，就一定能不斷鞏固拓展穩中向好勢頭，推動經濟破浪前行、行穩致遠。

去年底，海南自由貿易港全島封關，對此，劉結一表示，封關後的海南自貿港，貿易自由化便利化水準明顯提升，與國際的聯繫更加便捷。他說，春節假期，海南離島免稅購物金額較去年春節成長30.8％，免簽入境外籍旅客成長75.6％，物暢其流、人享其行成效明顯。

劉結一強調，自貿港封關運作是大陸穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放的新探索，展示著大陸將改革開放進行到底的堅定決心。他稱，大陸始終堅持對外開放的基本國策，開放的大門不會關閉，只會越開越大。

劉結一最後說，大陸將堅定不移擴大高水平對外開放，促進貿易和投資自由化便利化，為全球發展注入更多正能量和確定性，共享發展機遇。

▼大陸全國政協會前記者會。