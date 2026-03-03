守護市民健康！台南私劣菸酒查緝績效　勇奪全國第二

▲台南市在財政部私劣菸酒查緝考核中勇奪全國第二名。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

強化查緝、守護健康有成果，台南市政府在財政部「2024年度私劣菸酒查緝考核」中，榮獲全國第二名佳績，市長黃偉哲3日於市政會議中公開肯定團隊表現，強調私劣菸酒不僅侵蝕國家稅收，更危害市民健康與市場秩序，市府將持續強化跨單位合作，全面防堵不法。

黃偉哲指出，私劣菸酒問題盤根錯節，不法業者為牟利鋌而走險，既逃漏稅捐，也讓來路不明產品流入市面，對民眾健康構成潛在威脅。市府整合財稅、警察與海巡等單位力量，建立橫向通報與聯合查緝機制，以行動捍衛公平市場與公共安全。

台南市政府財政稅務局表示，財政部日前召開「115年度菸酒查緝會報」，會中頒發「113年度私劣菸酒查緝考核」績優縣市，台南在多項查緝指標上表現突出，整體績效名列全國第二，顯示查緝策略與執行力獲中央肯定。

財稅局進一步說明，第一線同仁長期與警察及海巡單位密切合作，透過即時情資交換與聯合稽查，提高查緝精準度與效率。同時也落實源頭管理與市面抽查，降低違法產品流通風險，保障合法業者權益。

市府強調，打擊私劣菸酒不是短期行動，而是長期戰役。未來將持續精進查緝機制與科技應用，從源頭到末端層層把關，讓黑心商品無所遁形，守護市民健康與城市信譽。