2026藍白合　柯文哲主張比全民調、曝只交代黃國昌一事

記者陳家祥／台北報導

國民黨、民眾黨如何在2026九合一選舉合作備受關注，兩黨預計在13日提出共同政見。針對藍白縣市長如何共推產生？民眾黨創黨主席柯文哲說，他主張全民調，「願賭服輸，總要讓民眾黨跟支持者交代」；他提到，只跟現任主席黃國昌交代一件事，「不要1、2個人講完簽字，外面的人都不知道，這樣不好」，不管怎麼討論，拿回來大家中央委員會共同同意。

針對2026年底九合一選舉民眾黨的目標，柯文哲表示，「主力還是議員的成長，也不要幻想一步登天」；他強調，議員是可以努力的目標，每一個選區提名一個，提名兩個是例外，已經是保守提名，全心全意輔選讓議員當選，先有一個基本盤。

至於縣市長部分，柯文哲說，民眾黨跟國民黨表達合作態度，「我也非常清楚，民眾黨選到底國民黨百分之百掛掉，每一個縣市都一樣，但是我們願意合作，我們也要對支持者有交代，不能好像暗示交易被搓掉這樣」。

柯文哲強調，要合作還是要有一些共同政見，「2024總統大選就真的完全沒有準備」；他認為，政黨要合作一定要政黨協議書，哪些是共同的、哪些是大家可以不一樣，「什麼都沒有，在選民眼中看起來就真的是分贓」，所以要有一些共同政見，表明說哪些是共同哪些是大家可以不一樣。

「我是主張比全民調，願賭服輸，總要讓民眾黨跟支持者交代。」柯文哲說，若可以聯合執政，就每個地方來談，選舉可以幫多少、願意回饋多少，有一個協議書。

柯文哲提到，因為中華文化圈的歷史一向都是贏者全拿，成王敗寇，所以中國歷史上沒有聯合政府，只有看到黨爭，歷史上都是殺來殺去。看看德國、日本，都有聯合政府，在所謂華人文化圈有個新的政治文化要出現，分工合作。

柯文哲說，先討論藍白「分」，怎麼分工合作，這是一個歷史的磨合，慢慢贏者全拿的走向可以妥協、協調。2024真的太急，什麼都沒講好就破局，當時想說表達誠意，比民調誤差範圍內讓你，「結果說要讓6%，我說讓3%就算了，讓6%民眾黨自己先完蛋，合作條件不是民眾黨完蛋，總不能合作玩民眾黨不見」。

柯文哲提到，也不認為2026一次就百分之百成功，但鄭麗文跟黃國昌慢慢建立合作文化跟態度，過程還是會摩擦分分合合，歷史一定會犯錯，但每次犯錯都要進步，利用這次機會把上次失敗的地方做修正，「我已經表明，民眾黨有誠意藍白合，但合作條件不是民眾黨從地球上消失」。

「我跟黃國昌交代，只有一件事，不要1、2個人講完簽字，外面的人都不知道，這樣不好。」柯文哲說，不管怎麼討論，拿回來大家中央委員會共同同意，「還有時間啦，未來幾個月慢慢做好」。