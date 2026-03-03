成功擊落伊朗飛彈！南韓國產「天弓2型」受矚目　攔截率破9成

▲南韓京畿道平澤市海軍第2基地，士兵站在愛國者飛彈發射器與天弓飛彈旁。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

在美軍與以色列向伊朗展開打擊後，伊朗對中東多國發動飛彈與無人機報復攻擊。韓媒指出，由南韓自主研發的中程地對空飛彈「天弓Ⅱ」（M-SAM），近日在阿拉伯聯合大公國首度投入實戰，且成功攔截多枚來自伊朗發射的彈道飛彈，整體攔截率超過90%，成為南韓武器出口後首次實戰運用的案例。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓國產防空系統天弓Ⅱ（M-SAM）地對空飛彈，已在阿拉伯聯合大公國完成實戰部署。近期針對伊朗向中東地區發動飛彈與無人機攻擊，阿聯酋啟動防空系統應對。當地防空網由美製「愛國者」（Patriot）、以色列製「箭式」（Arrow）以及南韓製天弓Ⅱ等系統構成，其中天弓Ⅱ成功攔截來襲飛彈，表現受到關注。

▲南韓國產中程地對空導彈「天弓」。（圖／達志影像／newscom）

南韓軍方消息人士指出，在衝突初期，阿聯酋面對伊朗彈道飛彈攻擊時，整體防空體系的綜合攔截率超過90%，天弓Ⅱ的攔截成功率也達到相近水準。這也是南韓出口武器體系首次投入實戰，同時也是天弓Ⅱ首度在實際戰場環境中接受檢驗。

阿聯酋國防部早在2022年1月，便與南韓企業LIG Nex1、韓華系統（Hanwha Systems）、韓華航空航太（Hanwha Aerospace）簽署約35億美元（約新台幣1107億元）規模的天弓Ⅱ採購合約，為南韓防衛產業史上單一導引武器最大出口案之一。目前已有2個砲隊完成實戰部署。

▲南韓曾向阿聯酋出售4億韓元、具攔截作用的地對空中程飛彈「天弓-2型」，時任南韓總統文在寅與該國總理交換合約書。（資料照／達志影像）

據悉，天弓Ⅱ單一砲隊由4具發射車、雷達及戰術控制中心（ECS）等構成。其中發射系統由韓華航太負責，交戰管制與攔截飛彈由LIG Nex1生產，多功能雷達則由韓華系統研製。除了阿聯酋以外，沙烏地阿拉伯與伊拉克也已簽署引進天弓Ⅱ的合約。

業界人士指出，天弓Ⅱ單一砲隊價格約3000億至4000億韓元，約為美製愛國者系統價格的3分之1，在性能與成本間取得平衡。