政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美車零關稅恐重創國產車　政院：評估調整非美系零組件關稅

▲▼行政院長卓榮泰3日率閣員赴立院就美國關稅談判議題進行報告，並接受立委質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院長卓榮泰3日率閣員赴立院就美國關稅談判議題進行報告，並接受立委質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院今（3日）進行台美關稅談判結果及其影響專案報告質詢，立委黃健豪針對台美貿易談判後，美國進口車零關稅對國內車市的衝擊提出質疑。黃健豪指出，2025年台灣汽車掛牌數與產值雙雙衰退，民眾普遍觀望車價調整，要求政府釐清貨物稅減免及國產車競爭力配套措施。行政院及經濟部回應表示，將評估調整非美系關鍵零組件進口關稅，並全力確保台美貿易協議（ART）在美方法律變動下的優惠待遇。

黃健豪於質詢時出示數據指出，2025年台灣汽車掛牌數僅21.5萬輛，較2024年衰退7.9%；國產車銷售更降至23.6萬輛，整體產值縮水約400億元。他強調，自行政院宣布美國車進口零關稅後，消費者與廠商皆在等待政策落實，導致車市陷入停滯。

經濟部長龔明鑫回應，目前已透過「汰舊換新」等定額減稅手段照顧小型車與低價車市場。黃健豪直言，現行2000cc以上高達30%的貨物稅仍是負擔，若僅靠幾萬元的定額減免，恐難以應對未來零關稅進口車的挑戰，要求政府評估整體稅率調整，落實車價下降以回饋消費者。

黃健豪進一步憂心國產車產業鏈的就業問題。他指出，即便未來美國零件進口零關稅，但國內整車組裝的核心零件（如引擎、變速箱）若由日、歐等國進口，仍須負擔高額關稅，將導致國產車喪失競爭力。

對此，龔明鑫表示，未來國產車組裝若轉向從美國廠進口零件，亦可享受零關稅優惠。黃健豪代業者訴求「台灣無產製之關鍵零組件」降稅，部長承諾將核算產業競爭狀況，與財政部研議調整非美系零組件的稅率，以平衡成本結構。

針對台美貿易架構（ART）因美國法院宣判相關法律依據違憲而受阻，黃健豪強烈要求政府給予產業界「穩定性」的承諾。他指出，中部地區的中小企業、手工具及機械業，最擔心150天（至7月）後的稅率變動風險，「對企業而言，變動性是最大的風險。」

對此，行政院長卓榮泰表示，現在台美雙方都認為延續原來談判結果對雙方最有利，目前緊密聯繫中，以持續鞏固確保我們在ART所取得的相對優勢的最佳待遇。同時，行政院副院長鄭麗君也回應，雖然美方內部法律工具面臨重建，但台美雙方均有共識維持既有談判成果。目前美方正透過122號行政命令過渡，我方正緊密聯繫，確保未來不論美方採取301條款或其他法律工具，都能維繫台灣取得的「不疊加關稅」相對優勢。

黃健豪最後要求，政府雖編列約15億美金的因應方案，對比赴美投資2500億美金的信保金額，落差巨大，留在台灣的中小企業反而未受到政府照顧，政府應對有300萬從業人口的傳統產業雪中送炭，而不是只對30萬高科技業人口錦上添花，政府應有更實質的租稅補償與產業升級協助，切勿讓談判壓力由基層勞工與中小企業承擔。
 

更多新聞
藍白不再封殺！　政院版1.25兆國防特別條例週五院會付委

藍白不再封殺！　政院版1.25兆國防特別條例週五院會付委

行政院版的1.25兆國防特別預算條例上會期多次被藍白在程序委員會擋下，不過立院程序委員會今（3日）藍白通過議事日程草案提報院會處理；該草案中包括行政院1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，預計將交付外交及國防、財政兩委員會，與民眾黨版軍購特別條例併案審查。

司法與行政之爭重塑經貿體系　對等關稅違憲後的框架轉向與動盪

司法與行政之爭重塑經貿體系　對等關稅違憲後的框架轉向與動盪

川普關稅踢鐵板！全美2000公司集體開告

川普關稅踢鐵板！全美2000公司集體開告

阻企業討關稅退款　川普政府申請延4個月審理

阻企業討關稅退款　川普政府申請延4個月審理

關稅遭判違憲　川普怒：有沒有可能重審？

關稅遭判違憲　川普怒：有沒有可能重審？

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

