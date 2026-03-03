美車零關稅恐重創國產車　政院：評估調整非美系零組件關稅

▲行政院長卓榮泰3日率閣員赴立院就美國關稅談判議題進行報告，並接受立委質詢。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院今（3日）進行台美關稅談判結果及其影響專案報告質詢，立委黃健豪針對台美貿易談判後，美國進口車零關稅對國內車市的衝擊提出質疑。黃健豪指出，2025年台灣汽車掛牌數與產值雙雙衰退，民眾普遍觀望車價調整，要求政府釐清貨物稅減免及國產車競爭力配套措施。行政院及經濟部回應表示，將評估調整非美系關鍵零組件進口關稅，並全力確保台美貿易協議（ART）在美方法律變動下的優惠待遇。

黃健豪於質詢時出示數據指出，2025年台灣汽車掛牌數僅21.5萬輛，較2024年衰退7.9%；國產車銷售更降至23.6萬輛，整體產值縮水約400億元。他強調，自行政院宣布美國車進口零關稅後，消費者與廠商皆在等待政策落實，導致車市陷入停滯。

經濟部長龔明鑫回應，目前已透過「汰舊換新」等定額減稅手段照顧小型車與低價車市場。黃健豪直言，現行2000cc以上高達30%的貨物稅仍是負擔，若僅靠幾萬元的定額減免，恐難以應對未來零關稅進口車的挑戰，要求政府評估整體稅率調整，落實車價下降以回饋消費者。

黃健豪進一步憂心國產車產業鏈的就業問題。他指出，即便未來美國零件進口零關稅，但國內整車組裝的核心零件（如引擎、變速箱）若由日、歐等國進口，仍須負擔高額關稅，將導致國產車喪失競爭力。

對此，龔明鑫表示，未來國產車組裝若轉向從美國廠進口零件，亦可享受零關稅優惠。黃健豪代業者訴求「台灣無產製之關鍵零組件」降稅，部長承諾將核算產業競爭狀況，與財政部研議調整非美系零組件的稅率，以平衡成本結構。

針對台美貿易架構（ART）因美國法院宣判相關法律依據違憲而受阻，黃健豪強烈要求政府給予產業界「穩定性」的承諾。他指出，中部地區的中小企業、手工具及機械業，最擔心150天（至7月）後的稅率變動風險，「對企業而言，變動性是最大的風險。」

對此，行政院長卓榮泰表示，現在台美雙方都認為延續原來談判結果對雙方最有利，目前緊密聯繫中，以持續鞏固確保我們在ART所取得的相對優勢的最佳待遇。同時，行政院副院長鄭麗君也回應，雖然美方內部法律工具面臨重建，但台美雙方均有共識維持既有談判成果。目前美方正透過122號行政命令過渡，我方正緊密聯繫，確保未來不論美方採取301條款或其他法律工具，都能維繫台灣取得的「不疊加關稅」相對優勢。

黃健豪最後要求，政府雖編列約15億美金的因應方案，對比赴美投資2500億美金的信保金額，落差巨大，留在台灣的中小企業反而未受到政府照顧，政府應對有300萬從業人口的傳統產業雪中送炭，而不是只對30萬高科技業人口錦上添花，政府應有更實質的租稅補償與產業升級協助，切勿讓談判壓力由基層勞工與中小企業承擔。

