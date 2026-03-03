美以襲擊波及伊朗世遺　「戈勒斯坦宮」受損　800家博物館關閉

▲伊朗知名的世遺戈勒斯坦宮在空襲中受損 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

位於德黑蘭的世界遺產「戈勒斯坦宮」（Golestan Palace）在近期美以聯軍針對首都的空襲中部分受損。伊朗駐薩拉熱窩大使館於3月2日公布的照片顯示，這座擁有數百年歷史的王宮建築，其精美的窗框、木門及鏡面裝飾已遭到破壞，引起國際社會對波斯文明遺址安危的高度關注。

《澎湃新聞》引述伊朗媒體報導，位於德黑蘭的世界遺產戈勒斯坦宮（又譯作古列期坦宮，Golestan Palace）在近期美國與以色列針對伊朗首都的空襲中部分受損，還好戈勒斯坦宮博物館的文物之前被轉移到了安全的地方。

據了解，這些文物目前仍保存完好。戈勒斯坦宮的部分建築，如窗框、木門和一些鏡面裝飾，受到戰火波及有所破壞。根據伊朗駐薩拉熱窩大使館2日釋出社交媒體公佈部分受損照片。

戈勒斯坦宮（又譯古列斯坦宮，字面意思為有花的宮殿）位於德黑蘭Arag廣場之北，靠近德黑蘭大巴扎，是德黑蘭最負盛名的古蹟，也是伊朗首都的第一項世界遺產。作為愷加和巴列維兩朝的王宮，戈勒斯坦宮是近五百年來伊朗歷史的鮮活見證。

作為古代近東文明的重要核心區，伊朗境內分布著多處具有全球意義的遺產地。根據聯合國教科文組織（UNESCO）官方數據，伊朗現有29項世界遺產，其中包括文化遺產27項，自然遺產2項。

這些遺產跨越了從公元前3200年到20世紀的漫長歷史，涵蓋宮殿、清真寺、水利工程、商隊驛站、文化景觀等多種類型，充分展現了波斯文明的多元與輝煌，受中東地區軍事衝突持續升級影響，這些凝聚著人類文明結晶的世界遺產當下或多或少也籠罩在戰火陰影之下。

自2026年3月1日起進入國家哀悼期後，伊朗國家博物館、戈勒斯坦宮、波斯波利斯等所有核心文化機構均已宣佈關閉。早在2025年6月衝突升級時，伊朗就下令全國800多家博物館、28處世界遺產全部關閉，並對文物進行大規模轉移。雖然官方啓動了預案並提前演練，但面對現代戰爭，不可移動的文明瑰寶依然脆弱。