LINE「13款免費貼圖」限時下載！初音、Team Taiwan中華隊加油

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

貼圖小舖今（3）日上架1組免費貼圖「LINE GO × 黑白雞」，只要達成指訂條件，即可擁有貼圖；另外，還有一共12組免費、隱藏版貼圖，快把握時間下載吧！

LINE GO × 黑白雞｜下載請點

下載期限：2026年04月01日

下載條件：達成指定條件

使用效期：90天

LINE禮物 × 尼胖｜下載請點

下載期限：2026年04月01日

下載條件：達成指定條件

使用效期：90天

《LINE 天外消消樂》× PP mini小小企鵝｜下載請點

下載期限：2026年03月31日

下載條件：達成指定條件

使用效期：90天

LINE Rangers 放置戰爭 × 初音未來合作貼圖｜下載請點

下載期限：2026年03月31日

下載條件：達成指定條件

使用效期：90天

LINE購物品牌名店 × 美保貓貓｜下載請點

下載期限：2026年03月22日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

馬弟與你一起無畏前行｜下載請點

下載期限：2026年03月26日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：180天

聯邦小白-好運馬上來｜下載請點

下載期限：2026年03月12日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：180天

LINE購物 × 51的emo外星人｜下載請點

下載期限：2026年03月05日

下載條件：達成指定條件

使用效期：90天

安美諾 × 小圓帽：春日亮白時光｜下載請點

下載期限：2026年03月26日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：180天

LINE購物 × 胖極｜下載請點

下載期限：2026年03月25日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

Team Taiwan中華隊加油｜下載請點

下載期限：2026年03月26日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

鄭重介紹熊大的新朋友們｜下載請點

下載期限：2026年03月23日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

LINE發票管家 × 嗚比的朋友｜下載請點

下載期限：2026年03月18日

下載條件：達成指定條件

使用效期：90天