川普密電「庫德族領袖」！遊說出兵伊朗　納坦雅胡背後布局曝光

▲美國總統川普傳出已開始遊說庫德族協助出兵伊朗。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

Axios新聞網引述3名知情人士爆料，川普1日突然與伊拉克庫德族兩大派系領袖通電話，外界高度關注背後動機。據悉，川普分別與巴爾扎尼（Masoud Barzani）及塔拉巴尼（Bafel Talabani）熱線，是為了討論美以空襲伊朗後的戰局走向，不排除意在拉攏庫德族投入地面作戰。

Axios報導稱，消息人士透露，這通關鍵電話發生在2月28日美以聯手攻擊伊朗隔天，時機敏感。事實上，庫德族在伊朗、伊拉克邊境部署數千名士兵，掌控多處戰略要地，若願意出兵將為美以陣營增添關鍵地面戰力。

以色列與敘利亞、伊拉克及伊朗境內的庫德族數十年來維持緊密的安全、軍事與情報合作關係，據稱最早是由以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在白宮向川普提出這項構想。

另有官員指出，此舉其實是納坦雅胡數月來幕後運作的成果，他積極遊說川普借重庫德族的軍事實力。一名官員直言，「普遍看法是庫德族會跳出來，會揭竿而起，尤其納坦雅胡這麼認為。」

Axios分析，這套策略類似2001年美國對阿富汗反恐作戰模式，當時華府利用強大空中火力支援地面少數民族武裝部隊，成功推翻塔利班政權。不過庫德族與美國盟友土耳其長期敵對，加上過去曾多次遭西方國家「過河拆橋」，能否真正投入戰局仍充滿變數。