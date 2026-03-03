蜘蛛爬臉上！新北男開車驚慌失控撞飛對向騎士　第一視角曝

記者陳以昇／新北報導

淡水區國華高爾夫球場前昨（2日）下午發生一起車禍，32歲蔡姓男子開車行經時，車輛突然失控跨越雙黃線，直衝對向車道，與23歲黃姓男機車騎士迎面對撞，導致黃男受傷送醫。蔡男事後向警方供稱，是因為開車時「臉上有蜘蛛」，為了驅趕才導致車輛偏離車道撞上機車，詳細肇因及肇責待警方調查。

▼蔡男跨越雙黃線衝到對向迎面撞黃姓機車騎士（右） 。（圖／翻攝Threads youliang_huang）

昨天下午3時許，蔡姓男子當時駕駛小客車行經國華高爾夫球場門口，原本行駛在自身車道，卻在瞬間車頭一偏，違規跨越雙黃線衝到對向車道。此時，黃姓男子正好騎機車在對向往北投方向直行，面對突然衝出的小客車完全閃避不及，2車發生猛烈對撞。撞擊力道導致機車車頭嚴重損毀，零件碎片噴飛滿地，黃男當場被撞飛倒地，造成全身多處擦挫傷。

警方獲報趕抵，雙方經酒測均為 0.00mg/L，排除酒駕。在詢問蔡男肇事原因時，他語出驚人地表示，行車途中突然有一隻蜘蛛爬到他的臉上，驚慌之下操作不慎，才導致車子偏移軌道。受傷的黃姓騎士隨後被救護車送往醫院治療，所幸無生命危險，詳細肇責待警方調查。

▲▼黃姓男子車禍後機車還留在現場，機車明顯嚴重毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）