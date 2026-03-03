太多人擇偶「狂找縫合怪！」　超中肯文被推爆：太誠實了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友近期在Dcard以「在擇偶市場找縫合怪」為題發文，精闢剖析現代男女在尋找另一半時的盲點，引發廣大共鳴。原PO指出，許多人在開出擇偶條件時，常會不自覺地將歷任前任的優點「強行拼湊」，試圖在現實中尋找一個不存在的「完美空集合」，毒舌卻中肯的分析讓網友直呼，「這篇太誠實！」

擇偶別找「縫合怪」 網友嘆：活在過去光景很可憐

原PO在文中直指，不論男女常陷入一個誤區，就是把前任所有的好處拼起來當作篩選標準。他舉例，若前女友A有F罩杯、B很善良、C接受AA制，男生就會要求新對象必須同時具備這三項特質，卻忽略了A可能長相平庸、B仰賴你全額負擔、C則比你大8歲。

同樣地，女生也會要求男友要180公分、年薪300萬且具備情緒價值，只因前任們曾分別達成這些條件。

他忍不住吐槽，這種「既要又要」的心態是在找縫合怪，甚至反問「會不會分手的原因就是你配不上他？」

網友掀熱議：條件全都要，最後只剩「健達出奇蛋」

這番論點立刻掀起熱烈討論，不少人認為，這精準戳中了現代人單身的原因，「這篇講得蠻好的，條件全都要，然後抱怨找不到」、「這篇太誠實」、「沒思考過這個問題，但超級認同」、「既要又要，只剩下健達出奇蛋了吧」、「挑到中年還覺得自己有那個條件」、「事實上只是大家都老了，也沒什麼好計較的」、「最可笑的是換了又換，轉眼中年才發現只能得過且過」。

提升自我才是關鍵：別讓條件成為幸福的絆腳石

也有網友中肯表示，與其執著於尋找完美的縫合怪，不如專注於提升自己，當自己變得更優秀時，遇到高品質對象的機率自然會提高。

