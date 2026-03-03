藍營金門縣長黨內初選提名登記　僅陳玉珍完成作業程序

▲藍營金門縣長黨內初選提名登記 僅陳玉珍一人完成作業程序。(圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

中國國民黨金門縣黨部日前公告115年金門縣長選舉黨內提名作業時程，登記期間共有3天，最終僅現任立委陳玉珍完成領表與登記程序，預計將提報中常會通過，代表國民黨投入縣長選戰。

金門縣黨部指出，提名登記自2月25日至27日受理，每日上午10時至下午16時開放辦理。登記截止後統計，此次僅陳玉珍一人完成相關程序。依規定，後續將召開資格審查會議，由縣委員會綜合地方選情與實際狀況，提出輔選建議，送中央組發會及中央提名審核委員會審議，並報請中央常務委員會核定，完成提名程序。

陳玉珍表示，投入縣長選舉是她從政以來的初衷，希望以更全面的角色為地方打拚。多年來深入基層，理解鄉親在產業發展、醫療照護與交通建設上的期待，她認為金門正面臨轉型關鍵，必須由熟悉地方脈動的人承擔責任。

她提出，未來施政將以「長照醫療」與「智慧城市」為核心方向，強化在地醫療量能與長期照護體系，讓長者獲得妥善照顧，也讓年輕世代能安心發展。同時推動智慧觀光、智慧醫療、智慧教育及智慧交通建設，提升整體治理效率與城市競爭力。

在兩岸議題上，陳玉珍強調金門具備特殊地理與歷史條件，應發揮橋梁角色，促進民間交流與互動，為區域穩定創造正向力量。她表示，期盼在鄉親支持下，為金門擘劃更具前瞻性的發展藍圖。