小年夜住進ICU！台中3歲童「心跳過快、嗜睡」確診腸病毒重症

▲兒童,加護病房,重症,流感,腸病毒。（AI圖／記者游瓊華製圖）

▲台中3歲男童在9天春節連假之前發病住進加護病房，經檢驗確診腸病毒重症。（AI協作圖／記者游瓊華製作，經編輯審核）

記者游瓊華／台中報導

疾病管制署今(3)日公布新增2例腸病毒感染併發重症病例，其中台中3歲男童在9天春節連假之前發病，2月13日起陸續出現發燒、嘔吐情形至診所就醫；2月15日、小年夜因活動力不佳、腹痛腹脹，家長有警覺性，緊急帶往急診就醫，但住院期間出現心跳過快、呼吸困難及意識改變，目前人還在加護病房治療中。

台中市衛生局指出，2月17日接獲醫院通報台中市中區1名3歲男童疑似腸病毒感染併發重症。個案於2月中旬出現發燒、活力下降及嘔吐等症狀，就醫後仍未改善，後續出現意識改變及嗜睡等疑似腦炎症狀，經收治住院及通報採檢後，中央實驗室確認為感染腸病毒D68型併發重症，為台中市115年首例腸病毒併發重症確定病例，目前持續住院治療中。

衛生局接獲通報後立即展開疫調及防治措施，針對同住家人及同班同學共25人完成衛教與健康追蹤，目前皆無不適情形。

據悉，男童班上同學都無人確診，研判是社區感染。台中市衛生局也強烈呼籲，5歲以下兒童都是高危險群，且台灣因氣候變化不明顯，全年幾乎都有腸病毒，尤其接下來4到6月進入流行期，若家中孩童有出現症狀，都要盡速就醫。

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

小年夜住進ICU！台中3歲童「心跳過快、嗜睡」確診腸病毒重症

