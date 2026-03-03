賴清德：台灣薪資年成長率超過通膨！　貧富差距也比日韓稍好

▲總統賴清德。（圖／記者黃克翔攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德3日出席「115年工商團體春節聯誼活動」時表示，國民平均所得去年已經來到3萬9294美元，今年的此刻已經突破4萬美元了。他也透露，台灣平均薪資的年成長率3.09%，已經超過物價通膨指數的1.6左右，而攸關貧富差距的「吉尼係數」，這幾年維持在0.27，比日韓稍好，他希望2028年之前經濟再進步，得以控制貧富差距，希望家戶的吉尼係數可以維持在百分之0.35以下。

賴清德表示，其實台灣已經AI十年，因為前總統蔡英文的「蔡」，裡面有AI，TSAI，AI了八年，而他自己也已經AI了兩年，LAI，賴清德也有AI，卓榮泰院長他的泰，也是TAI，也有AI，更難得的是台灣，國家TAIWAN，也有AI在裡面，所以不是個人AI、企業AI、政府AI，連國家都AI了比別的國家壯大，所以大家要對國家有信心。

賴清德表示，今天真的機會很難得，一定要代表國家來感謝各大工商團體，每位企業界的朋友，擔任總統之後感受更深，對大家是由衷的感激，因為投資台灣，創造就業機會，安定社會，也推動國家的進步發展，所以也看到國家在經濟方面持續不斷地在進步。

賴清德指出，在馬前總統八年任內，年經濟成長率百分之2.8，每年都在成長；蔡英文總統八年任內，每年經濟成長率百分之3.2，持續在成長。那去年，突發性地大成長，我們經濟成長率百分之8.68，第四季是百分之12.68，這個是很罕見的，除了經濟成長率提高以外，很難得的是，國民平均所得也在去年的時候已經來到3萬9294美元，今年現在講話這個時候，應該已經突破4萬塊美金了，國民平均所得，應該已經突破4萬塊美金了。

賴清德表示，總體經濟進步，也持續不斷的推動加薪減稅、擴大社會投資。好比說0到6歲國家一起養、高中時公立或私立一樣都免學費，私立大學學費比較貴，那我們就給予學費補助，然後也推動長照3.0，目的是要增加家庭可支配所得，然後也提高平均薪資。

賴清德強調，所以去年的數據，成果已經呈現出來了，就是我們的平均薪資的年成長率，已經超過我們的物價通膨指數；我們平均薪資的成長率大概3.09%，那去年的通貨膨脹成長數是大概1.6左右，這是一個不錯的成果。

另外，賴清德表示，大家關心的貧富差距「吉尼係數」，個人的吉尼係數方面，大概這幾年維持在0.27，那比這個日本跟韓國要稍微好一點，也就是說未來我們大概在，到2028年之前，希望經濟再進步，那貧富差距也可以得到控制；希望家戶的吉尼係數可以維持在百分之0.35以下，就是希望我們能夠控制這個貧富差距，所以他就這一點特別感謝大家。