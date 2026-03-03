　
社會 社會焦點 保障人權

遭控抹紅介選「逆轉無罪」！台商被關押21天　討公道獲賠8.4萬

▲里長赴大陸旅遊，台商遭到羈押。（資料圖／民眾提供）

▲里長赴大陸旅遊，台商遭到羈押。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

2023年總統大選前夕，彰化和美地區爆發招待里長團赴中國旅遊疑雲，鄭姓台商遭控違反反滲透法及選罷法羈押禁見21天，鄭認為自己一、二審獲判無罪，因此向法院聲請刑事補償。法官審理後認為，檢方並提起公訴並無不當，由於證據不足以證明鄭有罪，既經判決無罪，確實因羈押受有損失，裁定准予補償8萬4千元，以每日4千元折算。

依據判決書，回顧整起案件發生於2023年11月總統大選前，鄭是名在大陸經營房地產的台商，被檢舉接受對岸「統戰辦一名黃主任」指示及資助，招待和美鎮某里長及眷屬共18人，組團前往東莞旅遊，全程食宿費用約36萬元均由鄭買單。旅遊期間鄭不僅在遊覽車上公開替國民黨總統候選人侯友宜拉票，還安排與東莞市黃江鎮副鎮長等對岸官方人員聚餐，涉嫌違反反滲透法及總統副總統選舉罷免法。

檢方偵辦時，認定鄭犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，1月18日被收押禁見，直到同年2月7日才以10萬元交保獲釋，總共被關了21天。不過案件起訴後，彰化地院審理時出現大逆轉。合議庭認為，雖然出遊時機敏感，但多名團員證詞前後不一，無法證明鄭男確實接受對岸指示，也無法證明招待旅遊與投票行為之間有對價關係，因此一審與二審判決鄭姓台商及蔡姓里長無罪。

鄭認為自己明明是清白的，卻平白無故被關了21天，身體自由受到嚴重侵害，因此依據刑事補償法向法院聲請補償，請求以每日5千元計算，共計10萬5千元。他強調自己年事已高，且有病史，羈押期間又遭禁止接見通信，對身心健康造成極大影響。

法官審理後認為，檢調當時在總統大選敏感時機偵辦此案，根據卷證資料懷疑背後有統戰單位介入，並非毫無根據，公務員行為難認有違法或不當。但鄭既然最終獲判無罪確定，確實因羈押人身自由受到限制，依法可以請求補償。考量年齡、健康狀況、家庭經濟，以及羈押期間長達21天等因素，裁定以每日4千元折算，總計補償8萬4千元。至於超過的部分，法官認為請求金額過高，予以駁回。

