慶元宵！花蓮慈院推薦「大三圓」蔬福上桌　助健康又保護地球

▲剛過完營養師節，又迎來了三月「營養月」，適逢一年一度的元宵節，花蓮慈院營養科團隊特別舉辦元宵節活動。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

剛過完二月二十二日的營養師節，又迎來了三月「營養月」。三月三日適逢一年一度的元宵節，這天家家戶戶會吃湯圓，象徵全家團圓、和睦幸福，花蓮慈濟醫院營養科團隊特別舉辦元宵節活動，推出富含植物性蛋白的「大三圓」湯圓，邀請病人、家屬及同仁一起歡慶元宵、結好緣。



市售湯圓多以芝麻、花生等高糖高油脂內餡為主，花蓮慈院營養科林佩萱營養師教大家如何在慶祝元宵節的同時兼顧健康，分享「大三圓」的健康秘訣。

▲花蓮慈院營養科團隊推出富含植物性蛋白的「大三圓」湯圓，邀請病人、家屬及同仁一起歡慶元宵、結好緣。

她運用黃豆、黑豆、毛豆這三種優質植物性蛋白，將三種豆類烹煮磨製成餡，取代傳統甜膩配料，研製成營養滿分的內餡，最後將內餡包入糯米粉製成的Q彈湯圓皮，收口搓圓後放入冷凍保存，營養均衡的點心就完成了。

▲林佩萱營養師教大家如何在慶祝元宵節的同時兼顧健康，分享「大三圓」的健康秘訣。

活動現場發送暖呼呼的現煮湯圓，短短半小時便索取一空。民眾若想在家動手自己做，可至YouTube搜尋「花蓮慈濟醫院」播放清單中的「料理DIY」專區，有豐富的蔬食料理教學影片可以選擇。

林佩萱營養師更分享永續飲食觀念，植物性蛋白不僅有助於心血管健康，更能減少溫室氣體排放、降低碳足跡。現場邀請民眾填寫問卷，並在許願牆貼上「支持茹素」的便利貼，大家參與踴躍，更有民眾表示：「以前覺得吃素很難，但今天聽了營養師分享，才知道吃豆子有益心臟，還能保護地球！」





林佩萱營養師指出，對於有高蛋白飲食需求的民眾，在沒有吞嚥困難的前提下，可以在家中嘗試製作「大三圓」，作為飯後點心是不錯的選擇。要注意的是，湯圓與元宵都屬於高熱量點心，四顆包餡湯圓的熱量大約等於一碗飯，若是患有慢性病（如糖尿病、腎臟病）或特殊疾病的病友，食用前應先諮詢醫師，避免造成身體負擔。

花蓮慈院長期致力於傳遞正確的蔬食觀念，帶動蔬食風潮守護民眾健康，營養科團隊也透過創意料理讓大家培養蔬食習慣，不僅能保護地球，更能發現蔬食帶來的健康與幸福。

*跟著營養師動手做：https://youtu.be/dL2e20pMv7M

