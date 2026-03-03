　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

慶元宵！花蓮慈院推薦「大三圓」蔬福上桌　助健康又保護地球

▲剛過完營養師節，又迎來了三月「營養月」，適逢一年一度的元宵節，花蓮慈院營養科團隊特別舉辦元宵節活動，邀請大家一起歡慶元宵、結好緣。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲剛過完營養師節，又迎來了三月「營養月」，適逢一年一度的元宵節，花蓮慈院營養科團隊特別舉辦元宵節活動。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

剛過完二月二十二日的營養師節，又迎來了三月「營養月」。三月三日適逢一年一度的元宵節，這天家家戶戶會吃湯圓，象徵全家團圓、和睦幸福，花蓮慈濟醫院營養科團隊特別舉辦元宵節活動，推出富含植物性蛋白的「大三圓」湯圓，邀請病人、家屬及同仁一起歡慶元宵、結好緣。

市售湯圓多以芝麻、花生等高糖高油脂內餡為主，花蓮慈院營養科林佩萱營養師教大家如何在慶祝元宵節的同時兼顧健康，分享「大三圓」的健康秘訣。

▲剛過完營養師節，又迎來了三月「營養月」，適逢一年一度的元宵節，花蓮慈院營養科團隊特別舉辦元宵節活動，邀請大家一起歡慶元宵、結好緣。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮慈院營養科團隊推出富含植物性蛋白的「大三圓」湯圓，邀請病人、家屬及同仁一起歡慶元宵、結好緣。

她運用黃豆、黑豆、毛豆這三種優質植物性蛋白，將三種豆類烹煮磨製成餡，取代傳統甜膩配料，研製成營養滿分的內餡，最後將內餡包入糯米粉製成的Q彈湯圓皮，收口搓圓後放入冷凍保存，營養均衡的點心就完成了。

▲剛過完營養師節，又迎來了三月「營養月」，適逢一年一度的元宵節，花蓮慈院營養科團隊特別舉辦元宵節活動，邀請大家一起歡慶元宵、結好緣。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲林佩萱營養師教大家如何在慶祝元宵節的同時兼顧健康，分享「大三圓」的健康秘訣。

活動現場發送暖呼呼的現煮湯圓，短短半小時便索取一空。民眾若想在家動手自己做，可至YouTube搜尋「花蓮慈濟醫院」播放清單中的「料理DIY」專區，有豐富的蔬食料理教學影片可以選擇。

▲剛過完營養師節，又迎來了三月「營養月」，適逢一年一度的元宵節，花蓮慈院營養科團隊特別舉辦元宵節活動，邀請大家一起歡慶元宵、結好緣。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

林佩萱營養師更分享永續飲食觀念，植物性蛋白不僅有助於心血管健康，更能減少溫室氣體排放、降低碳足跡。現場邀請民眾填寫問卷，並在許願牆貼上「支持茹素」的便利貼，大家參與踴躍，更有民眾表示：「以前覺得吃素很難，但今天聽了營養師分享，才知道吃豆子有益心臟，還能保護地球！」

▲剛過完營養師節，又迎來了三月「營養月」，適逢一年一度的元宵節，花蓮慈院營養科團隊特別舉辦元宵節活動，邀請大家一起歡慶元宵、結好緣。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

林佩萱營養師指出，對於有高蛋白飲食需求的民眾，在沒有吞嚥困難的前提下，可以在家中嘗試製作「大三圓」，作為飯後點心是不錯的選擇。要注意的是，湯圓與元宵都屬於高熱量點心，四顆包餡湯圓的熱量大約等於一碗飯，若是患有慢性病（如糖尿病、腎臟病）或特殊疾病的病友，食用前應先諮詢醫師，避免造成身體負擔。

花蓮慈院長期致力於傳遞正確的蔬食觀念，帶動蔬食風潮守護民眾健康，營養科團隊也透過創意料理讓大家培養蔬食習慣，不僅能保護地球，更能發現蔬食帶來的健康與幸福。

*跟著營養師動手做：https://youtu.be/dL2e20pMv7M
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中建國市場氣爆　鐵捲門炸成波浪狀
伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷
外資大逃殺！狂砍台股947億　史上第3大
美軍彈藥接近無限！　川普豪語：戰爭可「永遠打下去」
以色列總理准了地面部隊「進入黎巴嫩」！　同步轟德黑蘭、貝魯特

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

市府團隊參訪永聯物流智慧倉儲　張善政：鞏固桃園競爭地位

全台安太歲先驅！佳里昭清宮「掩運」儀式　爭取登錄市定無形文化資產

守護市民健康！台南私劣菸酒查緝績效　勇奪全國第二

小北百貨喝大咖 挺中華　大杯現煮咖啡買一送一

藍營金門縣長黨內初選提名登記　僅陳玉珍完成作業程序

慶元宵！花蓮慈院推薦「大三圓」蔬福上桌　助健康又保護地球

高雄翁搭火車赴佳冬訪友卻失憶迷途　枋寮警即時救援

鐵道園區驚魂記！5歲童走失　潮州女警化身大姊姊暖心助團圓

警牽線宮廟送物資　內埔單親母子3人解燃眉之急

故宮南院推「地緣政治的國際萬象」特展　展現東亞秩序變遷

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

市府團隊參訪永聯物流智慧倉儲　張善政：鞏固桃園競爭地位

全台安太歲先驅！佳里昭清宮「掩運」儀式　爭取登錄市定無形文化資產

守護市民健康！台南私劣菸酒查緝績效　勇奪全國第二

小北百貨喝大咖 挺中華　大杯現煮咖啡買一送一

藍營金門縣長黨內初選提名登記　僅陳玉珍完成作業程序

慶元宵！花蓮慈院推薦「大三圓」蔬福上桌　助健康又保護地球

高雄翁搭火車赴佳冬訪友卻失憶迷途　枋寮警即時救援

鐵道園區驚魂記！5歲童走失　潮州女警化身大姊姊暖心助團圓

警牽線宮廟送物資　內埔單親母子3人解燃眉之急

故宮南院推「地緣政治的國際萬象」特展　展現東亞秩序變遷

009816不配息「為什麼爆紅？」　內行曝優勢：放大複利效果

他翻照打臉王定宇稱「不穿競選背心」　去年更曾穿背心陪賴清德跑行程

薛之謙遭控「重婚仙人跳」喊告！　公司怒發聲明：她多次試圖聯繫

2026兩會／全球衝突不斷　政協：中國是動蕩世界最穩定力量

市府團隊參訪永聯物流智慧倉儲　張善政：鞏固桃園競爭地位

搶1元日韓機票　華航全航線75折起「釜山免萬」、澳洲6日4萬有找

軟銀監督期許經典賽壓力中成長　張峻瑋曝單局2K關鍵策略

美急撤中東5國非緊急人員！　駐沙烏地阿拉伯、科威特使館關閉

婚後超疼老婆的星座TOP3！嫁給他根本像挖到寶，婚後幸福感爆棚

專訪／遠傳智靈解企業痛點獲國際盛讚　井琪堅持實用性：擴大5G SA建設

【該回家了】麻將打到太晚！臘腸狗嚶嚶叫吵著要回家

地方熱門新聞

金門東碇守備隊士官營區身亡

盧秀燕送4盞小提燈　蔣萬安笑「暗示什麼？」

吃湯圓、猜燈謎南消進社區強化防火觀念

2026台灣燈會嘉義交通管制必看！

翁章梁連趕兩廟默禱15秒　求媽祖讓雨停一下

桃園市政府推動食品業國際化　拓展日本市場

「嘉義賈靜雯」曾博怡投入劉厝里里長選舉

南投燈會至2／28累計已創2.5億商機

《撿紅包》3/14桃園登場　3/6日起開放索票

連假近3萬人湧古蹟！赤嵌樓熱蘭遮市集成最夯歷史穿越場

大埔城迎金馬慶元宵活動3日晚間登場

吳俊緯重返一分局任副分局長　續寫嘉義市一分局治安新篇章

大園貴文宮遶境祈福　蘇俊賓赤腳過火祈平安

教室空氣看得見！台南關廟、麻豆幼兒園獲室內空品優良級認證

更多熱門

相關新聞

「低內耗瘦身」10招讓身體自然進入燃脂節奏

「低內耗瘦身」10招讓身體自然進入燃脂節奏

一想到瘦身，很多人腦中浮現的都是忍耐。但當生活本就充滿壓力，身體更容易進入「保留能量」模式，反而卡關。營養師高敏敏分享，所謂「低內耗瘦身」主張先讓身體安心、穩定，代謝才有空間打開，也更容易瘦得久、瘦得輕鬆。

蔡依林妝容+體態升級的5大關鍵

蔡依林妝容+體態升級的5大關鍵

土城三元宮慶元宵　侯友宜參香發福袋

土城三元宮慶元宵　侯友宜參香發福袋

全球最佳醫院排行出爐　花蓮慈院晉升全台前十

全球最佳醫院排行出爐　花蓮慈院晉升全台前十

醫點名「2神菜」熱炒店必吃！

醫點名「2神菜」熱炒店必吃！

關鍵字：

慶元宵花蓮慈院大三圓蔬福上桌健康保護地球

讀者迴響

熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

快訊／孫協志媽爆缺席婚禮「夏宇童首發聲」

警報沒響　美軍6人殉職細節曝光

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

離婚疑似避人耳目　宥勝帶林慈惠赴日本滑雪

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

「E級名媛」劉怡萱情史超狂！大學同學：被她盯上的都會暈

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面