孩子滿月「27歲爸成植物人」　妻苦撐多年！近況惹淚醫護

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

一名年僅27歲的男子，在孩子剛滿月時不幸OHCA（到院前心肺功能停止）成為植物人；太太在過去幾年間，獨自扛起家計與照顧重擔，直到最近才開啟人生新的篇章，護理師也感性直呼，「她終於放下了。」

27歲新手爸突變植物人 妻為愛奔走多年「沒一天好過」

雙和醫院心臟內科醫師楊宗燁在Threads發文提到，這起案例發生在多年前，當時病患年僅27歲，正值壯年且孩子才剛出生滿月，卻因一場意外變成植物人。

多年來，醫療團隊的專科護理師一直關注病人太太的臉書，看著她為了丈夫四處奔走，爭取照顧費用與補助。為了維持這個家，太太這幾年過得極其辛苦，幾乎耗盡了所有體力與心力。

多年後終於放下！人妻再嫁「開啟人生新篇章」

隨著病人於多年後往生，這段沉重的照顧義務終於畫下句點。而醫療團隊近日得知，這名堅強的女性在告別過去後，最近已經低調再嫁，準備開啟人生的新篇章。

