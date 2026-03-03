二審逆轉！馬匹咬傷幼童右耳　清境農場、委外業者判賠71萬

▲清境農場馬匹咬傷幼童右耳案纏訟5年，二審判決月前出爐。上圖非當事馬匹和遊客。（示意圖／資料照片）



記者高堂堯／南投報導

蔡姓夫婦5年前帶著2歲幼子到清境農場遊玩，與馬匹合照時，蔡小弟不幸遭咬傷右耳、蔡妻亦連帶摔傷，蔡姓夫婦事後向農場和馬術活動委外業者李女提告求償231萬餘元；一審原判免賠，蔡姓夫婦不服上訴，月前台中高分院判決逆轉，農場和業者需賠償71餘萬元。

判決書指出，清境農場與李女簽立馬術活動委託經營勞務採購案契約，委由負責場內「觀山牧區」綿羊、馬匹等動物之管理、飼養、照顧及表演活動等事務；蔡妻於110年4月5日當天徒手抱住其幼子站立在餵馬區圍欄外，由蔡男拍照留念之際，蔡小弟遭餵馬區內之馬匹咬甩右耳，致蔡妻重心不穩，母子雙雙摔倒在地，蔡小弟因此受有右耳撕裂傷合併部分軟骨缺損、右後腦部挫傷及瘀傷等傷害、蔡妻則受有左側膝部壓砸傷、左側膝部擦傷之傷害。

蔡姓夫婦認為李女為園區之餵馬區經營管理者，卻未注意設置警告牌提醒遊客與馬保持距離，亦未設置適當之安全防護設施，也無任何工作人員在場維護確保遊客與馬之互動安全，與清境農場雙方顯有過失，因此就醫藥費、蔡小弟右耳重建費、請假扣薪和精神撫慰金等求償231萬餘元。

不過南投地方法院進行一審時，李女主張餵馬區設有圍欄、繫繩和警告標語，也有人員負責宣導，蔡姓夫婦皆未予注意、逕自靠近馬匹才導致受傷，清境農場也主張馬匹服務為業者提供專責，該場並未違反《消保法》；地院認定業者無違反任何注意義務情形，於113年3月判決免賠。

經蔡姓夫婦上訴後台中高分院，法官則認為目前國內就觀光馬場之圍籬設施尚未建立標準規範，但餵馬區既有圍欄、防護繩、警告牌設置，且事故發生後，李女又於圍欄部分外圍增加防護繩、在四面圍欄增設「保持距離預防咬傷」警告牌各1面，且將多處圍欄高度提高，足見其已預見馬有咬傷遊客之危險性，依案發時科技、能力可預防事故發生卻未做到而有疏失；且事故發生時為清明兒童連假期間、遊客人數多、園區範圍甚大，遊客可自餵馬區任一方向靠近拍照、餵食，未必會看見系爭警告牌，作證的李女之員工也證稱「當時在收拾，未注意餵馬區狀況，未被牽騎的馬是由同事看管」，已難認能及時阻止蔡家三口及其他遊客靠近圍欄。

二審亦認定清境農場對業者有監督之責，農場與業者皆有疏失，需負連帶賠償責任，審酌得請求之金額後，判賠71萬元4000餘元，全案仍可上訴；清境農場則回應，將尊重法院的判決，且在5年前該起意外發生後即已將馬廄圍籬加高，並增設第二道圍籬和警語標誌，呼籲遊客能多加留意、維護自身安全。