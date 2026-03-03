　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列總理准了地面部隊「進入黎巴嫩」！　同步轟德黑蘭、貝魯特

▲▼ 以色列打擊黎巴嫩貝魯特南郊，竄起濃濃黑煙。（圖／路透）

▲ 以色列打擊黎巴嫩貝魯特南郊，竄起濃濃黑煙。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列軍方3日宣布對伊朗首都德黑蘭展開新一輪轟炸，同步對黎巴嫩首都貝魯特發動空襲，鎖定伊朗政權軍事目標以及真主黨據點，並宣布地面部隊將向黎巴嫩推進，奪取更多戰略要地。

鎖定伊朗軍事設施及真主黨據點

綜合CNN等外媒，以色列空軍聲明指出，此次攻擊目標為伊朗政權及其支持的真主黨「軍事設施」。此前以軍聲稱，已對伊朗飛彈發射器及「瞄準以色列空軍飛機」的防空系統進行打擊。

50村莊下撤離令　靠近真主黨設施恐丟命

以軍發言人阿德雷（Avichay Adraee）在社群平台X公布撤離清單，點名黎巴嫩南部50座村莊及定居點，要求當地居民立即遠離家園至少1000公尺以上，並警告任何靠近真主黨設施的人「會危及自己的性命」。

這是繼2日對52個村莊發布撤離令後，以軍再度擴大警戒範圍。聲明強調，「真主黨的行為迫使以色列國防軍不得不採取強硬措施，而我們無意傷害你們。」

納坦雅胡授權推進　奪取戰略優勢地區

以國國防部長卡茨（Israel Katz）稍早聲明宣布，他和總理納坦雅胡已授權以軍「推進並奪取黎巴嫩境內更多戰略優勢地區，以防止對以色列邊境社區的直接砲火攻擊」，並稱真主黨將持續為其攻擊行動付出沉重代價。

以軍發言人夏沙尼（Nadav Shoshani）證實向黎巴嫩南部增派部隊，但稱士兵「僅在邊境採取防禦姿態，以防止針對平民及極具戰略重要性的關鍵地點發動攻擊」，加強以色列北部居民安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中建國市場氣爆　鐵捲門炸成波浪狀
伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷
外資大逃殺！狂砍台股947億　史上第3大
美軍彈藥接近無限！　川普豪語：戰爭可「永遠打下去」
以色列總理准了地面部隊「進入黎巴嫩」！　同步轟德黑蘭、貝魯特

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美急撤中東5國非緊急人員！　駐沙烏地阿拉伯、科威特使館關閉

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

受伊朗衝突影響！駐韓美軍薩德飛彈「恐調往中東」　韓憂防空破口

以色列總理准了地面部隊「進入黎巴嫩」！　同步轟德黑蘭、貝魯特

川普密電「庫德族領袖」！遊說出兵伊朗　納坦雅胡背後布局曝光

美伊開戰「川習會照開」！王毅剛批美以開火　美中官員下周會面

川普訪中恐添變數？習近平陷「兩難局面」　伊朗變天阻斷中國能源

美軍彈藥接近無限！　川普豪語：戰爭可「永遠打下去」且贏得漂亮

網美整形「慘變豬鼻」！鼻子爛出一個洞　恐怖毀容照片曝

瑞典小王子10歲了！告別「招牌厭世臉」　緊黏姊姊變身小帥弟

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

美急撤中東5國非緊急人員！　駐沙烏地阿拉伯、科威特使館關閉

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

受伊朗衝突影響！駐韓美軍薩德飛彈「恐調往中東」　韓憂防空破口

以色列總理准了地面部隊「進入黎巴嫩」！　同步轟德黑蘭、貝魯特

川普密電「庫德族領袖」！遊說出兵伊朗　納坦雅胡背後布局曝光

美伊開戰「川習會照開」！王毅剛批美以開火　美中官員下周會面

川普訪中恐添變數？習近平陷「兩難局面」　伊朗變天阻斷中國能源

美軍彈藥接近無限！　川普豪語：戰爭可「永遠打下去」且贏得漂亮

網美整形「慘變豬鼻」！鼻子爛出一個洞　恐怖毀容照片曝

瑞典小王子10歲了！告別「招牌厭世臉」　緊黏姊姊變身小帥弟

009816不配息「為什麼爆紅？」　內行曝優勢：放大複利效果

他翻照打臉王定宇稱「不穿競選背心」　去年更曾穿背心陪賴清德跑行程

薛之謙遭控「重婚仙人跳」喊告！　公司怒發聲明：她多次試圖聯繫

2026兩會／全球衝突不斷　政協：中國是動蕩世界最穩定力量

市府團隊參訪永聯物流智慧倉儲　張善政：鞏固桃園競爭地位

搶1元日韓機票　華航全航線75折起「釜山免萬」、澳洲6日4萬有找

軟銀監督期許經典賽壓力中成長　張峻瑋曝單局2K關鍵策略

美急撤中東5國非緊急人員！　駐沙烏地阿拉伯、科威特使館關閉

婚後超疼老婆的星座TOP3！嫁給他根本像挖到寶，婚後幸福感爆棚

專訪／遠傳智靈解企業痛點獲國際盛讚　井琪堅持實用性：擴大5G SA建設

【最帥金牌部長】送機經典賽的中華隊...不小心被李洋部長圈粉了

國際熱門新聞

警報沒響　美軍6人殉職細節曝光

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

摩薩德爆扮牙醫「植入追蹤器」　伊朗高層遭鎖定團滅

伊朗無人機成本僅5萬　波灣國家恐被榨乾

美軍3架F-15被友軍誤擊　墜毀在科威特

美官員證實　美軍向喀拉蚩美領事館示威者開火

伊朗轟炸巴林美軍基地　聲稱摧毀指揮總部

快訊／美國駐利雅德大使館疑爆炸起火

川普放話：不排除派地面部隊進入伊朗

美軍48小時開轟　伊朗戰機、船艦炸毀畫面曝

川普放話：美軍彈藥接近無限　可永遠打下去

伊朗無人機炸機庫　歐洲3國：準備對等防衛

即／沙烏地證實：美國大使館遭2無人機襲擊

發撤離令！　以總理准了地面部隊進入黎巴嫩

更多熱門

相關新聞

川普密電「庫德族領袖」！遊說出兵伊朗

川普密電「庫德族領袖」！遊說出兵伊朗

Axios新聞網引述3名知情人士爆料，川普1日突然與伊拉克庫德族兩大派系領袖通電話，外界高度關注背後動機。據悉，川普分別與巴爾扎尼（Masoud Barzani）及塔拉巴尼（Bafel Talabani）熱線，是為了討論美以空襲伊朗後的戰局走向，不排除意在拉攏庫德族投入地面作戰。

中東戰爭衝擊航運　台灣三大航商停收7國貨物

中東戰爭衝擊航運　台灣三大航商停收7國貨物

川普訪中恐添變數？習近平陷「兩難局面」

川普訪中恐添變數？習近平陷「兩難局面」

中東情勢持續惡化！　外交部：約旦和埃及旅遊警示燈上調為「橙色」

中東情勢持續惡化！　外交部：約旦和埃及旅遊警示燈上調為「橙色」

川普關鍵通話曝！「遊說庫德族」出兵攻伊朗

川普關鍵通話曝！「遊說庫德族」出兵攻伊朗

關鍵字：

以色列黎巴嫩伊朗真主黨戰爭

讀者迴響

熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

快訊／孫協志媽爆缺席婚禮「夏宇童首發聲」

警報沒響　美軍6人殉職細節曝光

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

離婚疑似避人耳目　宥勝帶林慈惠赴日本滑雪

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

「E級名媛」劉怡萱情史超狂！大學同學：被她盯上的都會暈

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面