以色列總理准了地面部隊「進入黎巴嫩」！　同步轟德黑蘭、貝魯特

▲ 以色列打擊黎巴嫩貝魯特南郊，竄起濃濃黑煙。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列軍方3日宣布對伊朗首都德黑蘭展開新一輪轟炸，同步對黎巴嫩首都貝魯特發動空襲，鎖定伊朗政權軍事目標以及真主黨據點，並宣布地面部隊將向黎巴嫩推進，奪取更多戰略要地。

鎖定伊朗軍事設施及真主黨據點

綜合CNN等外媒，以色列空軍聲明指出，此次攻擊目標為伊朗政權及其支持的真主黨「軍事設施」。此前以軍聲稱，已對伊朗飛彈發射器及「瞄準以色列空軍飛機」的防空系統進行打擊。

50村莊下撤離令 靠近真主黨設施恐丟命

以軍發言人阿德雷（Avichay Adraee）在社群平台X公布撤離清單，點名黎巴嫩南部50座村莊及定居點，要求當地居民立即遠離家園至少1000公尺以上，並警告任何靠近真主黨設施的人「會危及自己的性命」。

這是繼2日對52個村莊發布撤離令後，以軍再度擴大警戒範圍。聲明強調，「真主黨的行為迫使以色列國防軍不得不採取強硬措施，而我們無意傷害你們。」

納坦雅胡授權推進 奪取戰略優勢地區

以國國防部長卡茨（Israel Katz）稍早聲明宣布，他和總理納坦雅胡已授權以軍「推進並奪取黎巴嫩境內更多戰略優勢地區，以防止對以色列邊境社區的直接砲火攻擊」，並稱真主黨將持續為其攻擊行動付出沉重代價。

以軍發言人夏沙尼（Nadav Shoshani）證實向黎巴嫩南部增派部隊，但稱士兵「僅在邊境採取防禦姿態，以防止針對平民及極具戰略重要性的關鍵地點發動攻擊」，加強以色列北部居民安全。