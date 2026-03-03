快訊／台中男趕車「撞上高鐵」！破頭、視力模糊緊急送醫

▲高鐵台中站發生旅客為了趕高鐵撞上車門的意外，傷勢不輕被緊急送醫。（資料圖／記者姜國輝攝）



記者許權毅／台中報導

高鐵台中站3日下午發生罕見意外，一名年約25歲年輕男子為了趕車，結果直接撞上靜止中的高鐵，頭部往車門猛力撞擊，一度雙眼看不到，出現視力模糊與瞳孔不等大情況，目前被緊急送醫。

台中市消防局下午2時許獲報後，立即派遣烏日分隊2名救護員到場。據報25歲男子是要趕車，不慎撞上靜止的高鐵車門，造成頭部有明顯撕裂傷，視力模糊部分，到醫院後已經恢復正常，目前意識清楚由中山附醫治療中。