　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台中男趕車「撞上高鐵」！破頭、視力模糊緊急送醫

▲▼台灣高鐵,台中站,烏日站,臺中捷運綠線,臺鐵新烏日車站,三鐵共構,高鐵一路與站區二路口,島式月台。（圖／記者姜國輝攝）

▲高鐵台中站發生旅客為了趕高鐵撞上車門的意外，傷勢不輕被緊急送醫。（資料圖／記者姜國輝攝）

記者許權毅／台中報導

高鐵台中站3日下午發生罕見意外，一名年約25歲年輕男子為了趕車，結果直接撞上靜止中的高鐵，頭部往車門猛力撞擊，一度雙眼看不到，出現視力模糊與瞳孔不等大情況，目前被緊急送醫。

台中市消防局下午2時許獲報後，立即派遣烏日分隊2名救護員到場。據報25歲男子是要趕車，不慎撞上靜止的高鐵車門，造成頭部有明顯撕裂傷，視力模糊部分，到醫院後已經恢復正常，目前意識清楚由中山附醫治療中。 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中建國市場氣爆　鐵捲門炸成波浪狀
伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷
外資大逃殺！狂砍台股947億　史上第3大
美軍彈藥接近無限！　川普豪語：戰爭可「永遠打下去」
以色列總理准了地面部隊「進入黎巴嫩」！　同步轟德黑蘭、貝魯特

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中建國市場氣爆3人送醫　鐵捲門炸成波浪狀現場慘況曝

手足遭繼父活活打死　回生父身邊又被棄…苗栗童延長安置3月

教保員毛畯珅性侵偷拍46童　園長母被控「包庇滅證」不起訴

酒空工程師持木刀社區亂揮狂罵「幹x娘」　恐嚇罪送辦

蜘蛛爬臉上！新北男開車驚慌失控撞飛對向騎士　第一視角曝

遭控抹紅介選「逆轉無罪」！台商被關押21天　討公道獲賠8.4萬

新北驚見光頭擋車男！衝路中嚇壞駕駛畫面曝　落網喊：提醒減速

毒駕撞死人還能領160萬保險　保險公司「免責條款」失效原因曝

快訊／台中男趕車「撞上高鐵」！破頭、視力模糊緊急送醫

婦科醫噁加「幼女」群組！偷存2TB未成年性影像　收押禁見今移審

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

快訊／台中建國市場氣爆3人送醫　鐵捲門炸成波浪狀現場慘況曝

手足遭繼父活活打死　回生父身邊又被棄…苗栗童延長安置3月

教保員毛畯珅性侵偷拍46童　園長母被控「包庇滅證」不起訴

酒空工程師持木刀社區亂揮狂罵「幹x娘」　恐嚇罪送辦

蜘蛛爬臉上！新北男開車驚慌失控撞飛對向騎士　第一視角曝

遭控抹紅介選「逆轉無罪」！台商被關押21天　討公道獲賠8.4萬

新北驚見光頭擋車男！衝路中嚇壞駕駛畫面曝　落網喊：提醒減速

毒駕撞死人還能領160萬保險　保險公司「免責條款」失效原因曝

快訊／台中男趕車「撞上高鐵」！破頭、視力模糊緊急送醫

婦科醫噁加「幼女」群組！偷存2TB未成年性影像　收押禁見今移審

009816不配息「為什麼爆紅？」　內行曝優勢：放大複利效果

他翻照打臉王定宇稱「不穿競選背心」　去年更曾穿背心陪賴清德跑行程

薛之謙遭控「重婚仙人跳」喊告！　公司怒發聲明：她多次試圖聯繫

2026兩會／全球衝突不斷　政協：中國是動蕩世界最穩定力量

市府團隊參訪永聯物流智慧倉儲　張善政：鞏固桃園競爭地位

搶1元日韓機票　華航全航線75折起「釜山免萬」、澳洲6日4萬有找

軟銀監督期許經典賽壓力中成長　張峻瑋曝單局2K關鍵策略

美急撤中東5國非緊急人員！　駐沙烏地阿拉伯、科威特使館關閉

婚後超疼老婆的星座TOP3！嫁給他根本像挖到寶，婚後幸福感爆棚

專訪／遠傳智靈解企業痛點獲國際盛讚　井琪堅持實用性：擴大5G SA建設

【該回家了】麻將打到太晚！臘腸狗嚶嚶叫吵著要回家

社會熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

診所女職員控偷拍！院長怒駁：撤文否則提告

派出所長「舔手指洗車」遭懲處　爆要追誰外流影片

王定宇的「E級名媛」也是別人小三　信義豪宅偷情

即／新北男社區8樓墜落　妻淚眼陪同送醫亡

越女性交易慘遭剝皮　集團小弟馬伕下場曝

醫美教父的小三被搶走！　突襲怒見王定宇遺留物

基隆所長奇葩教學！舔指驗車再入口

王定宇「搶人小三」回應了！　反控富商涉嫌性侵女員工未遂

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長獨自洗車畫面曝

即／新莊國民運動中心爆墜樓！　1女「5F墜1F」頭部重創亡

趁熟睡「澆汽油逼下跪」！　老公慘成火球搶救45天亡

更多熱門

相關新聞

驚世空姐燒死夫／自導自演喊被虐待！狂甩婆婆巴掌：要妳命

驚世空姐燒死夫／自導自演喊被虐待！狂甩婆婆巴掌：要妳命

台中市豐原區一名李姓前空姐與婆家不合，上網指控遭婆婆咬傷，婆家則指控她自導自演，雙方各執一詞鬧得雞飛狗跳，被網友稱為「驚世空姐」，另外，她2021年3月11日還趁著丈夫熟睡時，狂澆汽油燒夫，行徑令人髮指，婆家事發後公開她對家人施暴的驚悚影片，令人怵目驚心，而李女的丈夫在搶救45天後宣告不治，她則被依殺人罪判刑12年定讞。

「沐薇」驚傳倒閉！240人氣炸申訴　她剛儲5萬秒蒸發

「沐薇」驚傳倒閉！240人氣炸申訴　她剛儲5萬秒蒸發

趁熟睡「澆汽油逼下跪」！　老公慘成火球搶救45天亡

趁熟睡「澆汽油逼下跪」！　老公慘成火球搶救45天亡

台中東山路又車禍！2男撞大石翻車骨折送醫

台中東山路又車禍！2男撞大石翻車骨折送醫

高鐵清明加開191班「3/5開賣」　3周末短期增班78列車

高鐵清明加開191班「3/5開賣」　3周末短期增班78列車

關鍵字：

台中高鐵烏日趕車救護車

讀者迴響

熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

快訊／孫協志媽爆缺席婚禮「夏宇童首發聲」

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

警報沒響　美軍6人殉職細節曝光

離婚疑似避人耳目　宥勝帶林慈惠赴日本滑雪

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

「E級名媛」劉怡萱情史超狂！大學同學：被她盯上的都會暈

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面