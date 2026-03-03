元宵節「好運上門四大生肖」　事業突破、獎金入袋



▲元宵節開始，運勢高漲的四大生肖。（示意圖／ETtoday資料照）

記者林懿捷／綜合報導



元宵節象徵團圓與圓滿，也是一年運勢轉動的重要節點。根據《搜狐網》運勢專欄，在元宵節時期，部分生肖的好運悄然升溫，不論是事業發展、財務回報，或是人際資源，都出現令人期待的轉機。這段時間若能把握機會、穩健行動，更容易讓成果落實。究竟哪些生肖在元宵節迎來順勢而起的好運？一起來看看這四個運勢走強的幸運生肖。

生肖牛

元宵節期間，屬牛的人迎來穩健而踏實的財運提升。你一向低調務實，擅長長期規劃與理性判斷，如今過往的累積逐漸顯現成果。這份好運並非偶然，而是長時間耕耘後的自然回報。在節慶人際往來中，也容易拓展新的合作關係，為未來鋪陳更寬廣的資源基礎。無論是職場上的肯定，或是理財上的穩定增值，都呈現循序漸進的成長態勢，讓財務狀況更加踏實安穩。

生肖雞

元宵節為屬雞的人帶來不錯的偏財契機。過去看似不起眼的投資或理財安排，可能在此時出現令人滿意的回報，也有機會透過親友牽線接觸到收益可期的機會。財運雖有亮點，仍宜保持理性與節制，避免因一時順遂而過度冒進。只要掌握分寸、穩健操作，這波好運將為你帶來實質助益，使財務布局更加靈活而有彈性。

生肖羊

屬羊的人在元宵節期間展現穩中向上的財運格局。你向來偏好保守而長遠的規劃，不急於求成，也不輕易涉足高風險領域。近期在工作或投資方面，有望迎來階段性的成果，可能是獎金入袋，或是長期布局終於見到回報。這份收穫象徵著耐心與堅持的價值，也為未來增添信心。整體而言，財運發展平穩踏實，累積效果可期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

生肖龍

元宵節對屬龍的人而言，是推動局勢轉變的重要時刻。原本停滯或醞釀中的計畫，可能在此時出現突破契機，獲得上級肯定或團隊支持，帶來實質回報與職務發展機會。偏財運亦有所起色，先前的投資安排逐步顯現成果。不過在機會增多之際，仍需審慎評估風險，避免過度擴張。穩健承接這波好運，將有助於長遠發展與財務成長。