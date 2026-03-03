毒駕撞死人還能領160萬保險　保險公司「免責條款」失效原因曝

▲車禍示意圖，非當事案件。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名江姓男子吸毒後開車撞死劉姓婦人，被驗出體內有安非他命反應，他事後向保險公司申請理賠遭拒，一狀告上法院，法官審理認定，車禍主因與吸毒沒有因果關係，保險公司援引的「免責條款」不成立，判須理賠江男160萬元。

判決指出，2024年4月16日下午2時許，江男駕駛自小貨車行經高雄市六龜區三民路一帶，為了超車向右偏移，結果撞上正在路旁牽機車的劉姓婦人，劉婦送醫後傷重不治。江男事後與死者家屬達成和解，除強制險給付外，另自掏腰包賠償160萬元。

刑事部分，一審依過失致死罪判江男徒刑8月，經上訴後，二審改判6月徒刑，得易科罰金，全案定讞。

不過江男賠錢後向保險公司申請出險，卻因尿液被驗出安非他命反應，被認定屬「毒駕」，遭保險公司以免責條款拒賠。江男不服提告主張，肇事原因是超車不當，與是否吸毒無關。

高雄地院審理時，保險公司強調，條款明訂駕駛人若因施用安非他命、大麻、海洛因、鴉片等違禁藥物後駕車肇事，保險人可免負賠償責任。

但法官傳喚處理事故的員警作證，發現江男事發時雖神情緊張，卻未出現精神不濟、意識混亂或口齒不清等典型吸毒影響駕駛的狀況，加上車禍鑑定報告也認定，事故主因為江男超速且未注意車前狀況，與毒品反應無因果關係，因此認定保險公司主張的免責事由不成立，判決須給付理賠金160萬元給江男，全案可上訴。