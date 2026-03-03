　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

讀書老是分心？網瘋傳「開外掛」讀法　實體書搭有聲書像看電影一樣停不下來

▲▼閱讀,沉浸,音樂,耳機,聽覺,電影。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲結合視覺與聽覺的「沉浸式閱讀」，讓閱讀體驗就像看電影一樣過癮。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

有些人讀起書來輕而易舉，一個月讀完十本小說簡直是家常便飯，書架上的新書更是沒斷過；相反地，另一群人只能眼睜睜看著待讀清單上的書堆滿灰塵。如果你也渴望閱讀更多書籍，卻總覺得難以集中精神，那麼這招名為「沉浸式閱讀」的小撇步或許能成為你的救星。與其在寂靜中枯坐，或是每晚強迫自己硬啃幾個章節，不如嘗試在翻閱實體書的同時，搭配同步聆聽有聲書，讓自己完全迷失在故事情節中。

國外網站《Bustle》文章中提到，TikTok創作者@whereismylibrarycard分享：「沉浸式閱讀徹底改變了我的習慣。」透過戴上耳機、邊聽邊讀，她發現這不僅能提升記憶力與專注度，還能升級整體閱讀體驗。她在熱門影片中大讚：「這種沉浸式的氛圍簡直太完美了！」另一位創作者@haliereads_也是這項方法的擁護者，甚至開玩笑說現在已經無法想像用其他方式閱讀；更有網友在留言區點出，這種技巧感覺就像在看「帶有字幕的電影」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其他網友也表示，這招不僅讓閱讀變得更簡單，也更有趣。創作者@mandyrulez認為：「我深信閱讀時營造的環境，是決定你能在書中沉浸多深的關鍵。」這正是為什麼你應該點起香氛蠟燭、準備好飲料，為即將展開的冒險布置好舞台。以下是關於「沉浸式閱讀」你該知道的事。

▲▼閱讀,沉浸,音樂,耳機,聽覺,電影。（圖／取自免費圖庫pexels）

這就是讓你讀更多書的祕訣

在現今生活中，有太多原因會讓你難以靜下心來讀完一本書。滑手機放空總是比讀書容易得多，且要從五光十色的電視節目切換到純文字的閱讀模式，往往令人生畏。

執業心理學家瑪麗莎·格魯克（Dr. Melissa Gluck）博士指出，注意力與專注力的缺乏是主因。她告訴《Bustle》：「我們都經歷過那種讀完了一整頁，卻發現腦袋空空、根本不知道讀了什麼的時刻。」這種挫折感會讓人不想再嘗試，甚至讓閱讀變得像是一件苦差事。

她補充道：「人們通常在工作或學業等耗費腦力的任務後感到筋疲力盡，此時要坐下來專注讀書，會覺得心理負擔很重，這就是為什麼看電視看起來總是個比較輕鬆的好主意。」

「沉浸式閱讀」之所以有效，是因為它創造了聽覺與視覺的雙重感官體驗。格魯克博士解釋：「當大腦覺得處理文字太吃力時，有聲書能分擔一部分的認知負荷。它幫你完成了一部分描繪故事的工作，讓你不需要完全憑藉自己的努力去處理與具象化眼前的文字。」如此一來，你從一開始就能感受到更強的參與感。

▲▼閱讀,沉浸,音樂,耳機,聽覺,電影。（圖／取自免費圖庫pexels）

如何進行沉浸式閱讀

要進行沉浸式閱讀，得先從「工欲善其事」開始。如果你真的想進入故事世界，請確保光線充足，準備好零食與飲料，並點上一盞蠟燭。讓自己處於舒服的狀態，準備足夠的靠枕與毛毯，這樣你就不用在閱讀過程中頻頻調整姿勢。

安頓好之後，戴上耳機。根據TikTok網友的建議，耳罩式耳機能有效阻隔噪音，並提供如電影般的聽覺饗宴。接著，播放你的有聲書（台灣讀者可使用HyRead或Libby等圖書館資源），並隨著朗讀者的聲音同步閱讀紙本書。如果你閱讀速度較快，也可以調高播放倍速。

如果故事配有音效，或朗讀者會變換生動的聲線，這個技巧能幫你更專注。如果你覺得有聲書的口白會讓你分心，也可以改為播放與小說氛圍相符的音樂，例如讀恐怖小說時配上驚悚原聲帶，或是讀古典羅曼史時播放管弦樂。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中建國市場氣爆　鐵捲門炸成波浪狀
伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷
外資大逃殺！狂砍台股947億　史上第3大
美軍彈藥接近無限！　川普豪語：戰爭可「永遠打下去」
以色列總理准了地面部隊「進入黎巴嫩」！　同步轟德黑蘭、貝魯特

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

買手搖飲「1點法」她超不解！網點頭：不是同意，是完全同意

遭酸「本來一手好牌」　賈永婕9字霸氣回應！千網讚：婕出的一手

元宵節「好運上門四大生肖」　事業突破、獎金入袋

高麗菜不只是天然胃藥！她「漲奶」拿菜葉冷敷止痛　醫證實：有效

小年夜住進ICU！台中3歲童「心跳過快、嗜睡」確診腸病毒重症

讀書老是分心？網瘋傳「開外掛」讀法　實體書搭有聲書像看電影一樣停不下來

中東戰爭衝擊航運　台灣三大航商停收7國貨物

商港鬆綁無人機申請　「偷飛、喝酒操作、競速」最重罰150萬

餐廳門太重！她好心幫小孩壓住...見「媽媽1舉動」傻眼：不是義務

別只聽甜言蜜語！日媒揭露男人認真時的「三種轉變」：把妳排進未來才是真愛

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

買手搖飲「1點法」她超不解！網點頭：不是同意，是完全同意

遭酸「本來一手好牌」　賈永婕9字霸氣回應！千網讚：婕出的一手

元宵節「好運上門四大生肖」　事業突破、獎金入袋

高麗菜不只是天然胃藥！她「漲奶」拿菜葉冷敷止痛　醫證實：有效

小年夜住進ICU！台中3歲童「心跳過快、嗜睡」確診腸病毒重症

讀書老是分心？網瘋傳「開外掛」讀法　實體書搭有聲書像看電影一樣停不下來

中東戰爭衝擊航運　台灣三大航商停收7國貨物

商港鬆綁無人機申請　「偷飛、喝酒操作、競速」最重罰150萬

餐廳門太重！她好心幫小孩壓住...見「媽媽1舉動」傻眼：不是義務

別只聽甜言蜜語！日媒揭露男人認真時的「三種轉變」：把妳排進未來才是真愛

他翻照打臉王定宇稱「不穿競選背心」　去年更曾穿背心陪賴清德跑行程

薛之謙遭控「重婚仙人跳」喊告！　公司怒發聲明：她多次試圖聯繫

2026兩會／全球衝突不斷　政協：中國是動蕩世界最穩定力量

市府團隊參訪永聯物流智慧倉儲　張善政：鞏固桃園競爭地位

搶1元日韓機票　華航全航線75折起「釜山免萬」、澳洲6日4萬有找

軟銀監督期許經典賽壓力中成長　張峻瑋曝單局2K關鍵策略

美急撤中東5國非緊急人員！　駐沙烏地阿拉伯、科威特使館關閉

婚後超疼老婆的星座TOP3！嫁給他根本像挖到寶，婚後幸福感爆棚

專訪／遠傳智靈解企業痛點獲國際盛讚　井琪堅持實用性：擴大5G SA建設

快訊／台中建國市場氣爆3人送醫　鐵捲門炸成波浪狀現場慘況曝

黃沐妍挺8月孕肚參加「Hyrox」 被讚：地表最強孕婦！

生活熱門新聞

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

「E級名媛」劉怡萱情史超狂！大學同學：被她盯上的都會暈

王定宇去年2月就離婚　前妻臉書「一早悄改單身」

常如山聲明否認性侵　「目擊她與王定宇共處一室情緒激動」

玉山「山獸神」拍到了！　神秘面紗終於揭曉

馬國弼欠債5000萬「還剩5萬」　律師讚：稀有動物

今挑戰冷氣團！　下波估更強

3月罕見六星連珠！　4生肖「命運強迫轉向」

伊朗「一滴石油也不放行」　他見1檔股票漲了

全台下3天！　今降10℃越晚越冷

存摺不補登會怎麼樣？　網曝1功用超重要

快訊／2縣市大雨特報！大雷雨轟台南持續30分

更多熱門

相關新聞

最強閱讀補給站登場　台東圖書館青少年閱讀區、漫畫區3/5開放

最強閱讀補給站登場　台東圖書館青少年閱讀區、漫畫區3/5開放

繼自修區與親子閱讀區陸續開放後，台東漫迷與數位世代再迎閱讀新亮點——台東縣立圖書館「青少年閱讀區」與「漫畫區」將於3月5日正式啟用。新設專區不僅為青少年打造自主學習空間，也為漫畫愛好者開闢專屬閱讀天地，翻轉傳統圖書館嚴肅刻板印象，成為跨世代讀者沉浸式閱讀的新基地。

愛戴耳機恐發霉！醫揭「3大警訊」　1小時細菌暴增10倍

愛戴耳機恐發霉！醫揭「3大警訊」　1小時細菌暴增10倍

李千娜提出刑事告訴！律師喊「很難成立」

李千娜提出刑事告訴！律師喊「很難成立」

台東縣府辦《冠軍之路》電影欣賞　共築棒球夢

台東縣府辦《冠軍之路》電影欣賞　共築棒球夢

票房冠軍《陽光女子合唱團》

票房冠軍《陽光女子合唱團》

關鍵字：

閱讀沉浸音樂耳機聽覺電影

讀者迴響

熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

快訊／孫協志媽爆缺席婚禮「夏宇童首發聲」

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

警報沒響　美軍6人殉職細節曝光

離婚疑似避人耳目　宥勝帶林慈惠赴日本滑雪

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

「E級名媛」劉怡萱情史超狂！大學同學：被她盯上的都會暈

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面