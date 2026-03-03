讀書老是分心？網瘋傳「開外掛」讀法　實體書搭有聲書像看電影一樣停不下來

▲結合視覺與聽覺的「沉浸式閱讀」，讓閱讀體驗就像看電影一樣過癮。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

有些人讀起書來輕而易舉，一個月讀完十本小說簡直是家常便飯，書架上的新書更是沒斷過；相反地，另一群人只能眼睜睜看著待讀清單上的書堆滿灰塵。如果你也渴望閱讀更多書籍，卻總覺得難以集中精神，那麼這招名為「沉浸式閱讀」的小撇步或許能成為你的救星。與其在寂靜中枯坐，或是每晚強迫自己硬啃幾個章節，不如嘗試在翻閱實體書的同時，搭配同步聆聽有聲書，讓自己完全迷失在故事情節中。

國外網站《Bustle》文章中提到，TikTok創作者@whereismylibrarycard分享：「沉浸式閱讀徹底改變了我的習慣。」透過戴上耳機、邊聽邊讀，她發現這不僅能提升記憶力與專注度，還能升級整體閱讀體驗。她在熱門影片中大讚：「這種沉浸式的氛圍簡直太完美了！」另一位創作者@haliereads_也是這項方法的擁護者，甚至開玩笑說現在已經無法想像用其他方式閱讀；更有網友在留言區點出，這種技巧感覺就像在看「帶有字幕的電影」。

其他網友也表示，這招不僅讓閱讀變得更簡單，也更有趣。創作者@mandyrulez認為：「我深信閱讀時營造的環境，是決定你能在書中沉浸多深的關鍵。」這正是為什麼你應該點起香氛蠟燭、準備好飲料，為即將展開的冒險布置好舞台。以下是關於「沉浸式閱讀」你該知道的事。

這就是讓你讀更多書的祕訣

在現今生活中，有太多原因會讓你難以靜下心來讀完一本書。滑手機放空總是比讀書容易得多，且要從五光十色的電視節目切換到純文字的閱讀模式，往往令人生畏。

執業心理學家瑪麗莎·格魯克（Dr. Melissa Gluck）博士指出，注意力與專注力的缺乏是主因。她告訴《Bustle》：「我們都經歷過那種讀完了一整頁，卻發現腦袋空空、根本不知道讀了什麼的時刻。」這種挫折感會讓人不想再嘗試，甚至讓閱讀變得像是一件苦差事。

她補充道：「人們通常在工作或學業等耗費腦力的任務後感到筋疲力盡，此時要坐下來專注讀書，會覺得心理負擔很重，這就是為什麼看電視看起來總是個比較輕鬆的好主意。」

「沉浸式閱讀」之所以有效，是因為它創造了聽覺與視覺的雙重感官體驗。格魯克博士解釋：「當大腦覺得處理文字太吃力時，有聲書能分擔一部分的認知負荷。它幫你完成了一部分描繪故事的工作，讓你不需要完全憑藉自己的努力去處理與具象化眼前的文字。」如此一來，你從一開始就能感受到更強的參與感。

如何進行沉浸式閱讀

要進行沉浸式閱讀，得先從「工欲善其事」開始。如果你真的想進入故事世界，請確保光線充足，準備好零食與飲料，並點上一盞蠟燭。讓自己處於舒服的狀態，準備足夠的靠枕與毛毯，這樣你就不用在閱讀過程中頻頻調整姿勢。

安頓好之後，戴上耳機。根據TikTok網友的建議，耳罩式耳機能有效阻隔噪音，並提供如電影般的聽覺饗宴。接著，播放你的有聲書（台灣讀者可使用HyRead或Libby等圖書館資源），並隨著朗讀者的聲音同步閱讀紙本書。如果你閱讀速度較快，也可以調高播放倍速。

如果故事配有音效，或朗讀者會變換生動的聲線，這個技巧能幫你更專注。如果你覺得有聲書的口白會讓你分心，也可以改為播放與小說氛圍相符的音樂，例如讀恐怖小說時配上驚悚原聲帶，或是讀古典羅曼史時播放管弦樂。