中東戰爭衝擊航運　台灣三大航商停收7國貨物

▲中東戰爭衝擊貨櫃航運。（圖／達志影像／美聯社）

記者李姿慧／台北報導

中東戰爭衝擊貨櫃航運業，不少業者已暫停中東地區貨運訂艙或更改航運路線，恐怕面臨即期運價上漲和塞港潮，交通部航港局表示，我國貨櫃航運三大航商包括長榮、陽明、萬海，目前已全面停收中東7國的貨物，散裝航運因貨量有限，尚未受到影響。

航港局副局長劉志鴻表示，伊朗封鎖荷姆茲海峽對航運影響及航商之因應作法，航港局已經洽詢國籍航商了解情況，其中貨櫃航運部分，經洽三大航商包括長榮、陽明、萬海等，均有中東地區航線，惟目前已全面停收中東貨物，包括阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、巴林、伊朗、科威特、阿曼、卡達等7國及紅海貨物，短期內將不收貨。

另針對目前於波斯灣水域進行裝卸作業之船舶，劉志鴻表示，將配合當地港口相關措施儘速完成裝卸作業，以全速並採最短航程方式離開荷姆茲海峽，盡速離開現場，降低營運風險。

▲航港局副局長劉志鴻。（圖／記者李姿慧攝）

散裝航運部分，劉志鴻表示，經洽散裝航商包括裕民、光明、慧洋等瞭解，荷姆茲海峽主要以原油及天然氣運送為主，我國在波斯灣地區之散裝貨量有限，目前國內散裝航商營運航線目前尚未受伊朗軍事行動影響；散裝航商後續將持續觀察風險情勢，與國外租方商討必要時暫停經過相關水域。

航港局強調，航港局原已設立之國際海運運輸平穩小組機制，並在官網提供櫃位需求申請服務，若業者有需求，將協調航商協助提供櫃位，穩定進出口順暢，以維國內民生物資穩定供給，將持續關注後續全球海運市場變化，適時啟動。