美伊開戰「川習會照開」！王毅剛批美以開火　美中官員下周會面

▲美國總統川普預計於3月底訪中，與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

《彭博》引述知情人士指出，美中雙方貿易談判代表預計將於3月中旬在巴黎會面。儘管美國近期對伊朗採取軍事行動，相關人士認為，這並未打亂華府與北京推動「川習會」的節奏，雙邊接觸仍持續進行。

消息指出，美國財政部長貝森特將與中國國務院副總理何立峰於下周末在巴黎磋商。這將是美國最高法院推翻對等關稅後，雙方經貿高層首度面對面會談。不過相關行程尚未對外公布，時間與地點仍可能調整。

部分知情人士透露，會談議題可能涵蓋中國承諾採購波音客機與美國黃豆，也可能觸及台灣問題，以及芬太尼相關關稅的後續安排。整體議程仍待最終確認。

另有消息稱，何立峰與貝森特的會晤，以及後續更大範圍的經濟對話，將與其他地緣政治議題「切割處理」，避免彼此干擾。對此，美國財政部未回應置評，中國商務部也尚未回覆。

美方日前宣布，美國總統川普預計於3月31日至4月2日訪問中國，與中國國家主席習近平會面，若成行，將是川普自2017年以來再度訪中。不過北京尚未證實具體日期。值得注意的是，中國外交部長王毅近日才公開批評美以軍事行動，直言「公開殺害主權國家領導人並推動政權更迭不可接受」，在此背景下，美中互動更受關注。