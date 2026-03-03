新北驚見光頭擋車男！衝路中嚇壞駕駛畫面曝　落網喊：提醒減速

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區一名61歲何姓男子日前在南勢埔山區路段，突然一個箭步衝入車道，迫使行經的小客車急煞閃避。駕駛將影片貼上網後引發熱議，多名網友驚呼：「這個我常遇到，有一次手上還拿鋸子來擋路」，警方循線到他住家，何男竟辯稱是因為覺得車子都開太快，才「肉身」擋車提醒減速。警方訊後將他依妨害公眾往來安全罪送辦並依道交法第78條第4款開罰。

▼淡水何男衝到車道肉身擋車，駕駛緊急煞車 。（圖／翻攝Threads zhengwei.p，下同）

事件發生在上個月（2月）28日上午7時許，一名駕駛行經淡水區南勢埔47號前，路邊一名光頭眼鏡男毫無預警地「一個箭步」衝至路中央。駕駛嚇得緊急煞車減速，而這名光頭男子在擋車成功後，竟若無其事地轉身、悠哉走回馬路邊，行徑相當誇張。

駕駛事後將行車記錄器影像在社群媒體Threads上曝光後，隨即引發大批苦主留言。有網友表示：「這個我常遇到，有一次他手上還拿鋸子來擋路」、「他是慣犯了，之前上班在同地點也被擋過」，甚至有人直指這名光頭怪男的行為已造成影響行車安全。

淡水警分局在網路巡邏時發現貼文，隨即調閱周邊監視器並進行訪查，迅速鎖定男子為住在附近社區的何姓男子。昨（2日）下午5許許，前往何男家中要釐清動機。何男面對訊問，語出驚人地表示，他認為經過路段的車子「都開太快了」，為了道路安全，他才會走到車道上，用「肉身」提醒駕駛人要減速。

警方訊後認定何男行為已影響公眾往來危險，除依道路交通管理處罰條例第 78 條第4款進行製單舉發外，更依《刑法》第185條妨害公眾往來安全罪將他函送士林地檢署偵辦。

▼警方到何男住家釐清動機，他竟表示車開太快，擋車要駕駛減速 。（圖／記者陳以昇翻攝）