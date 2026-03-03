美急撤中東5國非緊急人員！　駐沙烏地阿拉伯、科威特使館關閉

▲ 美國駐利雅德大使館於當地3日清晨遭2架無人機襲擊。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國駐中東多個使館3日遭襲，華府緊急下令撤離5國非緊急政府人員，並要求利雅德、吉達、達蘭地區美國公民持續就地避難。駐沙烏地阿拉伯大使館遭疑似伊朗無人機攻擊後關閉，取消所有領事預約；駐科威特大使館也已宣布無限期關閉。

沙國國防部證實美國駐利雅德大使館遭到無人機攻擊，造成「有限火勢及輕微物質損失」；使館隨後在社群平台X發文表示，由於遭到襲擊，「所有常規及緊急的美國公民服務預約均已取消」，並呼籲美國人「制定個人安全計畫」，避免接近使館設施，但未證實是否為伊朗無人機所致。

▲ 伊朗革命衛隊轟炸巴林美軍基地。（圖／翻攝自X）

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）3日還透過官媒聲稱，已對巴林希克伊沙（Sheikh Isa）地區的美軍基地發動大規模攻擊，派出20架無人機並發射3枚飛彈，宣稱「摧毀基地主要指揮總部」，但未提供證據。《法斯通訊社》公布的影片顯示火箭彈射向遠處目標後爆炸。

美國國務院因安全考量，已下令駐約旦、巴林、伊拉克、卡達及科威特的非緊急人員及家屬強制撤離。國務院警告，這些地區人員面臨伊朗無人機及飛彈攻擊的持續威脅，商業航班也受到嚴重干擾。美軍中央司令部稍早宣布，已摧毀革命衛隊指揮設施、伊朗防空系統、飛彈及無人機發射場和軍用機場。