　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

婦科醫噁加「幼女」群組！偷存2TB未成年性影像　收押禁見今移審

▲婦科醫趁看診偷存未成年性影像達2TB，遭收押禁見。（圖／翻攝婦幼診所官網）

▲婦科醫趁看診偷存未成年性影像達2TB，遭收押禁見。（圖／翻攝婦幼診所官網）

記者黃哲民、戴若涵／新北報導

桃園某大型婦幼診所羅姓醫師涉嫌長期蒐集未成年性影像，遭新北地院裁定收押禁見，而羅男在法院訊問時雖坦承部分犯行，但他否認有散布兒童或少年的猥褻影片，全案於3日移審新北地院。

回顧整起案發經過，台南警方先前在追查一起網路兒少性影像群組案時，驚見在桃園某大型婦幼診所任職的羅男也是群組一員，而該婦幼診所旗下還有月子中心，目前診所已下架羅男的相關照片。檢警調查發現，羅男2020年間加入多個兒童、少年性影像群組，群組名稱都跟「蘿莉」、「幼女」、「幼齒」等字眼有關，群組內也都以傳送、分享兒少性影像為主，羅男加入群組後，還將群組內成員傳送的兒少性影像上傳到記事本，讓先後加入的成員們都可以觀看。

而羅男2016年間以不明的方式先取得大量兒少性影像，2016年至2018年11月間，利用自己身為婦產科醫師前往醫院代訓期間看診、接觸病歷的機會，偷偷將多名兒童、少年病患的私密處照片存下。光是值班室的電腦內，就有1.1T的兒少性影像，其中C槽使用容量為800GB、D槽使用容量為300GB，另外還有一顆使用了870GB的隨身硬碟，合計近2TB，可見相關影像數量相當驚人。

▲女孩,哭泣,掩面。（圖／翻攝免費圖庫／Pixabay）

▲全案有多名未成年兒童、少年受害。（圖／翻攝免費圖庫／Pixabay）

檢方指出，羅男身為婦產科醫師，沒能恪遵職業道德及尊重他人隱私，僅為逞個人私慾，假藉職務之便，竟持有未成年兒童、少年病患的私處照，破壞社會秩序甚鉅，且其主觀上無視其所為業已嚴重影響兒童或少年身心健全發展，亦使兒童或少年將遭受不當形式之性剝削，更使兒童或少年可能淪為商品。

檢方認為，羅男涉犯兒童及少年性剝削防制條例第38條第1項之散布兒童或少年為猥褻行為之影片罪嫌，以及同法第39條第2項無正當理由持有兒童或少年之性影像罪嫌，向法院聲請羈押禁見羅男，並建請法院從重量刑。

羅男在新北地院訊問時，雖坦承部分犯行，但否認有散布兒童或少年為猥褻行為的影片，但本案有卷附資料及扣案證物可佐，法院認定羅男犯修正前兒童及少年性剝削防制條例第38條第1項、修正後同法第39條第2項等罪，犯罪嫌疑重大，並有湮滅證據、勾串證人之虞，有羈押之必要，應予羈押並禁止接見通信，全案於3日移審新北地院。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股急挫千點！　法人分析
情勢持續惡化！外交部：約旦、埃及旅遊警示上調「橙色」
「E級名媛」劉怡萱情史超狂！大學同學認證：被她盯上的都會暈
迪麗熱巴受困杜拜3天！「工作人員全直飛」只有她轉機　官方被罵
快訊／王定宇緋聞惹怒徐國勇　民進黨回應了
韓國隊3全壘打　金倒永連2天開轟！8比5擊敗歐力士

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

毒駕撞死人還能領160萬保險　保險公司「免責條款」失效原因曝

快訊／台中男趕車「撞上高鐵」！破頭、視力模糊緊急送醫

婦科醫噁加「幼女」群組！偷存2TB未成年性影像　收押禁見今移審

快訊／高雄大發工業區3外包商疑吸入硫化氫　1人一度命危

畫面曝！桃園自小客轉彎自撞路樹　90度慘翻糗躺路中…流一地油

獨／天母男詐1600萬！庭上霸氣護妻「她不知情」　法官不買單

快訊／國1北向台南永康段「5車追撞」　一度佔用全線車道

元宵節驚魂！彰化2車猛撞「車尾爛毀」畫面曝... 4人急送醫

驚世空姐燒死夫／自導自演喊被虐待！狂甩婆婆巴掌喊：我要妳的命

紅燈滑手機遭檢舉挨罰3千　駕駛辯「靜止狀態」求翻盤吞敗

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

毒駕撞死人還能領160萬保險　保險公司「免責條款」失效原因曝

快訊／台中男趕車「撞上高鐵」！破頭、視力模糊緊急送醫

婦科醫噁加「幼女」群組！偷存2TB未成年性影像　收押禁見今移審

快訊／高雄大發工業區3外包商疑吸入硫化氫　1人一度命危

畫面曝！桃園自小客轉彎自撞路樹　90度慘翻糗躺路中…流一地油

獨／天母男詐1600萬！庭上霸氣護妻「她不知情」　法官不買單

快訊／國1北向台南永康段「5車追撞」　一度佔用全線車道

元宵節驚魂！彰化2車猛撞「車尾爛毀」畫面曝... 4人急送醫

驚世空姐燒死夫／自導自演喊被虐待！狂甩婆婆巴掌喊：我要妳的命

紅燈滑手機遭檢舉挨罰3千　駕駛辯「靜止狀態」求翻盤吞敗

慶元宵！花蓮慈院推薦「大三圓」蔬福上桌　助健康又保護地球

毒駕撞死人還能領160萬保險　保險公司「免責條款」失效原因曝

勇士慘遭17分大逆轉　賈蘭德快艇首秀砍12分奪勝

初披WBC韓國隊戰袍！混血唐寧3局無失分　感謝捕手引導

快訊／台中男趕車「撞上高鐵」！破頭、視力模糊緊急送醫

初代大港女神是她！謝金燕睽違20年凍齡回歸　《鬼滅》神曲原唱也來了

改善網路沉迷現象　陸政協委員建議：16歲以下禁用社群媒體

周玉蔻痛批噁心：綠營下屆選舉掃王定宇出門　做不到遠離女色就滾蛋

藍白不擋了！1.25兆軍購條例送院會　國民黨內4版本喬不攏

2026兩會／政協明開幕　王滬寧將作報告、會期7天

【拒否犬上線】柴柴下雨天原地紮營不肯走！反咬牽繩「遛人類」XD

社會熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

診所女職員控偷拍！院長怒駁：撤文否則提告

王定宇的「E級名媛」也是別人小三　信義豪宅偷情

派出所長「舔手指洗車」遭懲處　爆要追誰外流影片

越女性交易慘遭剝皮　集團小弟馬伕下場曝

即／新北男社區8樓墜落　妻淚眼陪同送醫亡

醫美教父的小三被搶走！　突襲怒見王定宇遺留物

基隆所長奇葩教學！舔指驗車再入口

王定宇「搶人小三」回應了！　反控富商涉嫌性侵女員工未遂

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長獨自洗車畫面曝

即／遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　黃國昌北檢應訊

即／台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露

更多熱門

相關新聞

婦科醫「電腦藏快2TB未成年性影像」　遭收押禁見

婦科醫「電腦藏快2TB未成年性影像」　遭收押禁見

台南警方調查一名謝姓男子創立群組、持有兒少性影像的案件時，循線查到一名羅姓婦產科診所醫師，竟也在群組內，報請新北地檢署偵辦。檢方經搜索後，發現羅男值班室電腦內，藏有不少兒少性影像，光是電腦C槽就已使用800GB的容量，另外D槽300GB、隨身硬碟內也有870GB兒少性影像，加起來近2TB的容量。檢方認為，羅男犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

醫示警「5行為」正在傷卵巢！第一點幾乎人人中

醫示警「5行為」正在傷卵巢！第一點幾乎人人中

狼醫性騷擾女病患　判刑5月定讞

狼醫性騷擾女病患　判刑5月定讞

門窗全沒水泥外露　高雄「戰地風透天」空15年開價4千萬

門窗全沒水泥外露　高雄「戰地風透天」空15年開價4千萬

台大住院醫性侵女病患　二審改判2年

台大住院醫性侵女病患　二審改判2年

關鍵字：

婦幼診所婦產科醫師

讀者迴響

熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

快訊／孫協志媽爆缺席婚禮「夏宇童首發聲」

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

離婚疑似避人耳目　宥勝帶林慈惠赴日本滑雪

警報沒響　美軍6人殉職細節曝光

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

王定宇去年2月就離婚　前妻臉書「一早悄改單身」

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面