婦科醫噁加「幼女」群組！偷存2TB未成年性影像　收押禁見今移審

▲婦科醫趁看診偷存未成年性影像達2TB，遭收押禁見。（圖／翻攝婦幼診所官網）

記者黃哲民、戴若涵／新北報導

桃園某大型婦幼診所羅姓醫師涉嫌長期蒐集未成年性影像，遭新北地院裁定收押禁見，而羅男在法院訊問時雖坦承部分犯行，但他否認有散布兒童或少年的猥褻影片，全案於3日移審新北地院。

回顧整起案發經過，台南警方先前在追查一起網路兒少性影像群組案時，驚見在桃園某大型婦幼診所任職的羅男也是群組一員，而該婦幼診所旗下還有月子中心，目前診所已下架羅男的相關照片。檢警調查發現，羅男2020年間加入多個兒童、少年性影像群組，群組名稱都跟「蘿莉」、「幼女」、「幼齒」等字眼有關，群組內也都以傳送、分享兒少性影像為主，羅男加入群組後，還將群組內成員傳送的兒少性影像上傳到記事本，讓先後加入的成員們都可以觀看。

而羅男2016年間以不明的方式先取得大量兒少性影像，2016年至2018年11月間，利用自己身為婦產科醫師前往醫院代訓期間看診、接觸病歷的機會，偷偷將多名兒童、少年病患的私密處照片存下。光是值班室的電腦內，就有1.1T的兒少性影像，其中C槽使用容量為800GB、D槽使用容量為300GB，另外還有一顆使用了870GB的隨身硬碟，合計近2TB，可見相關影像數量相當驚人。

▲全案有多名未成年兒童、少年受害。（圖／翻攝免費圖庫／Pixabay）

檢方指出，羅男身為婦產科醫師，沒能恪遵職業道德及尊重他人隱私，僅為逞個人私慾，假藉職務之便，竟持有未成年兒童、少年病患的私處照，破壞社會秩序甚鉅，且其主觀上無視其所為業已嚴重影響兒童或少年身心健全發展，亦使兒童或少年將遭受不當形式之性剝削，更使兒童或少年可能淪為商品。

檢方認為，羅男涉犯兒童及少年性剝削防制條例第38條第1項之散布兒童或少年為猥褻行為之影片罪嫌，以及同法第39條第2項無正當理由持有兒童或少年之性影像罪嫌，向法院聲請羈押禁見羅男，並建請法院從重量刑。

羅男在新北地院訊問時，雖坦承部分犯行，但否認有散布兒童或少年為猥褻行為的影片，但本案有卷附資料及扣案證物可佐，法院認定羅男犯修正前兒童及少年性剝削防制條例第38條第1項、修正後同法第39條第2項等罪，犯罪嫌疑重大，並有湮滅證據、勾串證人之虞，有羈押之必要，應予羈押並禁止接見通信，全案於3日移審新北地院。