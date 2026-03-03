　
地方焦點

高雄翁搭火車赴佳冬訪友卻失憶迷途　枋寮警即時救援

▲高雄市翁流落佳冬鄉，枋寮警助他平安返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲高雄市翁流落佳冬鄉，枋寮警助他平安返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市一名70多歲的男子深夜獨自在屏東縣佳冬鄉佳和路，步履蹣跚險象環生。枋寮警方巡守發現後即刻伸出援手，細心安置、鍥而不捨查證身分，最終順利聯繫家屬助其平安返家，讓家屬很感激。

▲高雄市翁流落佳冬鄉，枋寮警助他平安返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

枋寮警分局佳冬分駐所警員黃聖彥日前執行守望勤務時，於佳冬鄉佳和路段發現一名70多歲老翁步伐不穩、全身顫抖，卻仍欲穿越馬路，情況相當危險，立即主動上前關懷協助。

黃員與老翁交談時，發現其呼吸急促、神情疲憊，詢問身分資料卻答非所問，疑似有失智或表達障礙情形。當日寒流來襲，氣溫驟降，老翁衣著單薄且體力明顯不支，為確保其安全，黃員先行將人帶返分駐所安置休息。

返所後，值班警員蔡承祐、陳冠宇立即提供溫開水與乾糧，協助老翁補充體力與保暖。經查詢資料，老翁並未被通報為失蹤人口，但員警仍鍥而不捨持續查找相關線索。隨後在其外套口袋中發現手機，透過通訊錄成功聯繫上其妻子。

家屬趕抵派出所後表示，丈夫患有失憶症且無法正常表達，平日多自行前往高雄教會參加活動，當日不明原因搭火車車至佳冬鄉，才會迷途街頭。對於警方在寒夜中即時伸出援手並細心照護，家屬頻頻致謝。

枋寮分局分局長盧恒隆表示，警察與民眾站在同一陣線，除維護治安與交通安全外，為民服務亦是重要職責。他也提醒，家中若有失智或失憶症狀長者，家屬可向社會局申請「愛心手鍊」，或在長者衣物內側標註聯絡方式，以利警方第一時間辨識身分，協助平安返家。

