大陸 大陸焦點 特派現場

改善網路沉迷現象　陸政協委員建議：16歲以下禁用社群媒體

▲打遊戲,滑手機,手遊。（圖／CFP）

▲大陸全國政協委員建議禁止16歲以下未成年人使用社群媒體。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國兩會即將登場，政協委員于本宏近日指出，未成年人上網出現低齡化趨勢，尤其在社交與娛樂類平台佔用大量時間，甚至出現非理性消費、詐騙與個資外洩等風險。對此，于本宏建議，應將16歲設為未成年人註冊使用社群平台的「數位成年年齡」，同時，建立更嚴格的保護性管理制度。

《中國新聞週刊》報導，近日，全國政協委員于本宏指出，未成年人用網呈現低齡化趨勢，社交娛樂類平台佔據其主要使用時長。

▲iPhone,手機沉迷,手機重度使用者。（圖／視覺中國CFP）

于本宏認為，大陸未成年人網路消費低齡化現象明顯，且與詐騙風險交織，另一方面，網路沉迷與心理健康問題關聯密切，部分未成年人出現入睡困難、眼睛疲勞與視力下降等情況，再加上個人資訊洩露、網路霸凌與隔空猥褻等侵害案件時有發生，逐漸形成一種社會問題。

對此，于本宏建議，制定未成年人社群媒體保護性管理規定，明確將16歲設定為註冊使用社群平台的年齡門檻，要求平台對新用戶實施強制年齡驗證，並逐步排查既有帳戶，同時，對低年齡層帳戶，平台須履行法定義務，包括預設關閉個性化推薦、禁止夜間推送訊息、限制私訊與直播功能，以及設置連續使用提醒與強制中斷機制。

他還建議，在落實限制措施的基礎上，由國家教育部門牽頭，依託現有教育網路資源，建設公益性、無商業演算法的「國家青少年數位空間」，整合學習、社交與娛樂功能，不設個性化廣告推送，為未成年人提供替代性的安全網路平台。

于本宏強調，應明確監護人在未成年人使用社群軟體過程中的法定監督責任，平台需為16歲以下帳戶開通監護人關聯功能，讓監護人可查看使用時長、接收異常登入提醒並設定禁用時段，「將數位素養教育納入中小學課程與家長培訓內容，編制《未成年人網路使用指導手冊》，提升家庭與社會整體的數位管理能力。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

未成年社群媒體數位保護網路安全政策社群平台

