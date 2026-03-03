　
政治

中東情勢持續惡化！　外交部：約旦和埃及旅遊警示燈上調為「橙色」

▲▼外交部空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

中東地區軍事緊張情勢升高，我國外交部於今（3日）下午正式將約旦和埃及的旅遊警示燈號由「黃色」（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）調升至「橙色」（避免前往），呼籲國人短期內暫緩前往觀光及避免非必要旅行。

外交部本月1日將卡達、阿拉伯聯合大公國、科威特、沙烏地阿拉伯、巴林和阿曼6國從黃燈調升至橙燈。至於局勢最為嚴峻地區，外交部仍維持「紅色」警示，呼籲國人儘速離境，包括伊朗、伊拉克、以色列、黎巴嫩、巴勒斯坦（約旦河西岸與加薩走廊）、約旦與敘利亞及伊拉克邊境、敘利亞、葉門等地。

外交部今（3日）指出，伊朗於美國及以色列在2月28日發動空襲後，對中東地區多國展開大規模報復，依據美方評估，未來幾天約旦領空可能持續出現飛彈、無人機或火箭攻擊情形，約旦政府並已啟動民防警報予以應對，而埃及領空則可能受伊朗報復影響。

外交部表示，鑒於中東情勢持續惡化，為確保國人安全，外交部即日起將約旦的旅遊警示等級自黃色調整為「橙色」，約旦與敘利亞及伊拉克邊境則維持紅色旅遊警示；埃及旅遊警示等級自黃色調整為「橙色」，埃及－西奈半島、埃及與利比亞及蘇丹邊境則維持紅色旅遊警示。

外交部籲請在當地的我國國人密切注意周圍環境，如遇飛彈、無人機或火箭攻擊事件，請立即依據約旦政府安全指引，尋找遮蔽物並就地避險，並與我國駐約旦代表處保持聯繫。

外交部指出，鑒於中東安全情勢變化迅速，呼籲國人短期內暫緩前往觀光及避免非必要旅行。倘仍須前往，外交部呼籲國人出國前，務必先至外交部領事事務局「旅外國人動態登錄」網頁或透過該局LINE官方帳號（ID：@boca.tw） 完成出國登錄。另亦建議下載「旅外安全指南」APP（連結：https://k7h2b.app.goo.gl/LrS1）可隨時查詢旅外安全相關資訊。

外交部提醒，國人在約旦期間倘遇緊急情況需要協助，請撥打我國駐約旦代表處緊急聯絡電話：+962-79-555-2605（約旦境內請直撥：079-555-2605）；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以利即時提供必要協助。國人在埃及期間倘遭遇急難需要協助，請即撥打我外貿協會開羅台灣貿易中心電話：+20-2-2813-3511，或撥打我駐約旦代表處緊急聯絡電話：+962-79-5552605；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

國人如遇緊急狀況，請依照自身所在地撥打我國駐外館處緊急聯絡電話，以獲得即時協助。若位在以色列，可撥打#駐以色列代表處：+972-544-275-204（境內直撥054-4275204）；若位在約旦或埃及，可撥打#駐約旦代表處：+962-79-555-2605（約旦境內直撥079-555-2605）；若位在科威特，可撥打#駐科威特代表處：+965-6656-5762（境內直撥6656-5762）；若位在卡達或沙烏地阿拉伯，可撥打#駐沙烏地阿拉伯代表處：+966-505-223-725（境內直撥0505-223-725）；若位在伊朗或阿拉伯聯合大公國，可撥打#駐杜拜辦事處：+971-506453018（境內直撥0506-453-018）；若位在巴林地區，請撥打#駐巴林代表處：+973-3965-5139（境內直撥39655139）；若位在阿曼地區，請撥打#駐阿曼代表處：+968-9944-9875（境內直撥99449875）；「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095。

03/01 全台詐欺最新數據

中東戰爭衝擊航運　台灣三大航商停收7國貨物

中東戰爭衝擊航運　台灣三大航商停收7國貨物

中東戰爭衝擊貨櫃航運業，不少業者已暫停中東地區貨運訂艙或更改航運路線，恐怕面臨即期運價上漲和塞港潮，交通部航港局表示，我國貨櫃航運三大航商包括長榮、陽明、萬海，目前已全面停收中東7國的貨物，散裝航運因貨量有限，尚未受到影響。

川普訪中恐添變數？習近平陷「兩難局面」

川普訪中恐添變數？習近平陷「兩難局面」

川普關鍵通話曝！「遊說庫德族」出兵攻伊朗

川普關鍵通話曝！「遊說庫德族」出兵攻伊朗

拒遭矮化！外交部反制南韓電子入境卡標「中國台灣」　建議填寫紙本

拒遭矮化！外交部反制南韓電子入境卡標「中國台灣」　建議填寫紙本

中東戰火升溫！美籲速離14國　外交部：正評估調整約旦、埃及旅遊警示

中東戰火升溫！美籲速離14國　外交部：正評估調整約旦、埃及旅遊警示

以色列伊朗中東衝突外交部台灣約旦埃及

