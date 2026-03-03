買手搖飲「1點法」她超不解！網點頭：不是同意，是完全同意

▲原PO不解，為何現在都要點「完全去冰」？（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／曾筠淇報導

到手搖飲料店買飲料，店員通常都會詢問甜度、冰塊，而在冰塊部分，通常也可以依需求選擇去冰、少冰、微冰、正常冰。近日就有網友發文表示，去冰就是去掉冰塊，但現在卻要說「完全去冰」，實在不合理！貼文曝光後，引起討論。

飲料要去冰，卻仍有小碎冰

這名女網友在Dcard上，以「完全去冰到底是什麼鳥」為標題發文，提到去冰就是去掉冰塊，那為何去冰之後還會出現小碎冰？她強調，若去冰的定義只是去掉大部分冰塊，那店家就應該直接稱之為「小碎冰」，況且消費者若想要保留少量冰塊，自然會選擇點「微冰」，而非要求去冰。

點完全去冰才會沒冰塊？她開始舉例

原PO在文中比喻，如果要點完全去冰才能真正沒有冰塊，未來民眾點餐時，不吃辣的人可能還會被加點辣，除非要求「完全不辣」；點選不要蔥的餐點，仍會看到蔥花出現在碗中，除非點「完全不蔥」。她甚至延伸到牛排熟度，戲稱七分熟可能被煎成全熟，必須改點「完全七分熟」才符合需求。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不能同意你更多」、「真的！超討厭那種要說完全去冰的店，去冰就是要冰的，但不要冰塊，完全去冰到底是什麼鬼？有小碎冰的是微冰」、「去冰就是不要有冰塊，搞個完全去冰真的無言」、「牛排的例子比較奇怪啦，但其他部分我都完全同意。不是同意喔，是完全同意」。