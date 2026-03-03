　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

去冰還有小碎冰！買手搖飲「要多2字」才沒冰塊　網有感：完全同意

▲▼喝飲料,請客。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO不解，為何現在都要點「完全去冰」？（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／曾筠淇報導

到手搖飲料店買飲料，店員通常都會詢問甜度、冰塊，而在冰塊部分，通常也可以依需求選擇去冰、少冰、微冰、正常冰。近日就有網友發文表示，去冰就是去掉冰塊，但現在卻要說「完全去冰」，實在不合理！貼文曝光後，引起討論。

飲料要去冰，卻仍有小碎冰

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名女網友在Dcard上，以「完全去冰到底是什麼鳥」為標題發文，提到去冰就是去掉冰塊，那為何去冰之後還會出現小碎冰？她強調，若去冰的定義只是去掉大部分冰塊，那店家就應該直接稱之為「小碎冰」，況且消費者若想要保留少量冰塊，自然會選擇點「微冰」，而非要求去冰。

點完全去冰才會沒冰塊？她開始舉例

原PO在文中比喻，如果要點完全去冰才能真正沒有冰塊，未來民眾點餐時，不吃辣的人可能還會被加點辣，除非要求「完全不辣」；點選不要蔥的餐點，仍會看到蔥花出現在碗中，除非點「完全不蔥」。她甚至延伸到牛排熟度，戲稱七分熟可能被煎成全熟，必須改點「完全七分熟」才符合需求。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不能同意你更多」、「真的！超討厭那種要說完全去冰的店，去冰就是要冰的，但不要冰塊，完全去冰到底是什麼鬼？有小碎冰的是微冰」、「去冰就是不要有冰塊，搞個完全去冰真的無言」、「牛排的例子比較奇怪啦，但其他部分我都完全同意。不是同意喔，是完全同意」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中建國市場氣爆　鐵捲門炸成波浪狀
伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷
外資大逃殺！狂砍台股947億　史上第3大
美軍彈藥接近無限！　川普豪語：戰爭可「永遠打下去」
以色列總理准了地面部隊「進入黎巴嫩」！　同步轟德黑蘭、貝魯特

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

買手搖飲「1點法」她超不解！網點頭：不是同意，是完全同意

遭酸「本來一手好牌」　賈永婕9字霸氣回應！千網讚：婕出的一手

元宵節「好運上門四大生肖」　事業突破、獎金入袋

高麗菜不只是天然胃藥！她「漲奶」拿菜葉冷敷止痛　醫證實：有效

小年夜住進ICU！台中3歲童「心跳過快、嗜睡」確診腸病毒重症

讀書老是分心？網瘋傳「開外掛」讀法　實體書搭有聲書像看電影一樣停不下來

中東戰爭衝擊航運　台灣三大航商停收7國貨物

商港鬆綁無人機申請　「偷飛、喝酒操作、競速」最重罰150萬

餐廳門太重！她好心幫小孩壓住...見「媽媽1舉動」傻眼：不是義務

別只聽甜言蜜語！日媒揭露男人認真時的「三種轉變」：把妳排進未來才是真愛

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

買手搖飲「1點法」她超不解！網點頭：不是同意，是完全同意

遭酸「本來一手好牌」　賈永婕9字霸氣回應！千網讚：婕出的一手

元宵節「好運上門四大生肖」　事業突破、獎金入袋

高麗菜不只是天然胃藥！她「漲奶」拿菜葉冷敷止痛　醫證實：有效

小年夜住進ICU！台中3歲童「心跳過快、嗜睡」確診腸病毒重症

讀書老是分心？網瘋傳「開外掛」讀法　實體書搭有聲書像看電影一樣停不下來

中東戰爭衝擊航運　台灣三大航商停收7國貨物

商港鬆綁無人機申請　「偷飛、喝酒操作、競速」最重罰150萬

餐廳門太重！她好心幫小孩壓住...見「媽媽1舉動」傻眼：不是義務

別只聽甜言蜜語！日媒揭露男人認真時的「三種轉變」：把妳排進未來才是真愛

他翻照打臉王定宇稱「不穿競選背心」　去年更曾穿背心陪賴清德跑行程

薛之謙遭控「重婚仙人跳」喊告！　公司怒發聲明：她多次試圖聯繫

2026兩會／全球衝突不斷　政協：中國是動蕩世界最穩定力量

市府團隊參訪永聯物流智慧倉儲　張善政：鞏固桃園競爭地位

搶1元日韓機票　華航全航線75折起「釜山免萬」、澳洲6日4萬有找

軟銀監督期許經典賽壓力中成長　張峻瑋曝單局2K關鍵策略

美急撤中東5國非緊急人員！　駐沙烏地阿拉伯、科威特使館關閉

婚後超疼老婆的星座TOP3！嫁給他根本像挖到寶，婚後幸福感爆棚

專訪／遠傳智靈解企業痛點獲國際盛讚　井琪堅持實用性：擴大5G SA建設

快訊／台中建國市場氣爆3人送醫　鐵捲門炸成波浪狀現場慘況曝

【最帥金牌部長】送機經典賽的中華隊...不小心被李洋部長圈粉了

生活熱門新聞

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

「E級名媛」劉怡萱情史超狂！大學同學：被她盯上的都會暈

王定宇去年2月就離婚　前妻臉書「一早悄改單身」

常如山聲明否認性侵　「目擊她與王定宇共處一室情緒激動」

玉山「山獸神」拍到了！　神秘面紗終於揭曉

馬國弼欠債5000萬「還剩5萬」　律師讚：稀有動物

今挑戰冷氣團！　下波估更強

3月罕見六星連珠！　4生肖「命運強迫轉向」

伊朗「一滴石油也不放行」　他見1檔股票漲了

全台下3天！　今降10℃越晚越冷

存摺不補登會怎麼樣？　網曝1功用超重要

快訊／2縣市大雨特報！大雷雨轟台南持續30分

更多熱門

相關新聞

她好心幫小孩壓門　見「媽媽1舉動」傻眼

她好心幫小孩壓門　見「媽媽1舉動」傻眼

一名女網友日前與丈夫前往竹北餐廳用餐，進門時，因大門較重，所以她好心幫後方一對夫妻的孩子扶住門，以免撞到，不料孩子的媽媽竟一聲不吭、不幫忙按門，就跟著進餐廳，讓她傻眼，認為好歹也應該道謝才是，彷彿她是開門小妹一樣。貼文曝光後，引起討論。

交往4年男友中了80萬不說！她見1行為徹底心寒

交往4年男友中了80萬不說！她見1行為徹底心寒

頂大文組畢業「仍領3、4萬」　網：總有出路

頂大文組畢業「仍領3、4萬」　網：總有出路

「台灣落後還自以為好？」旅德台妹轟物價貴3倍

「台灣落後還自以為好？」旅德台妹轟物價貴3倍

離職後「拿到100萬」她不到半年就花光

離職後「拿到100萬」她不到半年就花光

關鍵字：

去冰完全去冰Dcard

讀者迴響

熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

快訊／孫協志媽爆缺席婚禮「夏宇童首發聲」

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

警報沒響　美軍6人殉職細節曝光

離婚疑似避人耳目　宥勝帶林慈惠赴日本滑雪

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

「E級名媛」劉怡萱情史超狂！大學同學：被她盯上的都會暈

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面