生活 生活焦點

商港鬆綁無人機申請　「偷飛、喝酒操作、競速」最重罰150萬

▲▼航港局副局長劉志鴻。（圖／記者李姿慧攝）

▲航港局副局長劉志鴻說明商港無人機申請規定。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

過往商港區禁止操作無人機，今年2月起放寬可申請商港無人機飛航活動，限定政府機關、學校或法人可申請，但操作人禁止喝酒或食用安眠藥等藥物，且不可競速，若未申請或違規操作，將加重罰30萬到150萬元，情節重大可沒入無人機。

為強化國家關鍵基礎設施安全並維護商港區域作業秩序，航港局副局長劉志鴻表示，今(115)年2月1日起施行，未經許可擅自在商港區域內從事遙控無人機飛航活動，或雖經許可但違反相關規定者，將依新修正的《商港法》處30萬元以上、150萬元以下罰鍰，情節重大者並得沒入遙控無人機。

航港局進一步說明，過往商港區禁止無人機飛行，一旦違規操作無人機，妨礙港區安全，可罰10萬到50萬元，曾經有1件違規遭罰10萬元，《商港法》修法後，今年2月起開放無人機飛航活動申請，沒有申請或違規操作，罰款加重為30萬元到150萬元，2月上路迄今尚未有申請案件，也未有新違規案例。

▲▼商港無人機申請規定。（圖／航港局提供）

▲商港無人機申請規定。（圖／航港局提供）

劉志鴻表示，配合此一法規施行，交通部及航港局同日施行「商港區域特定範圍內遙控無人機飛航活動申請及管理辦法」及公告「商港區域特定範圍」，新規定施行後，商港區域特定範圍僅限政府機關機構、學校或法人得申請遙控無人機飛航活動，並應於飛航活動7日前，檢具相關申請文件。

其中國際商港、布袋港及澎湖港需向台灣港務公司提出申請，金門港或馬祖港則向金門縣政府或連江縣政府提出申請，經上開單位審查許可後始得從事飛航活動；從事飛航活動時，並應遵守相關操作規定及限制，如操作人應受酒精、精神作用物質限制，不得有危害任何生命及財產之行為；於操作無人機時，禁止競速、投擲或噴灑物件，並應保持避讓警覺及遠離阻擋視線物體30公尺以上，確保不影響港區現場作業安全。

航港局指出，根據規定，操作者不可喝酒或有食用安眠藥相關精神物質限制等物，無人機操作過程，港務公司也會派員到現場，並酒測稽查，一旦發現有違規情況，同樣開罰30萬元到150萬元，並廢止其相關申請。

03/01

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

商港無人機飛航活動管理新規已施行　航港局提醒注意免受罰

商港無人機飛航活動管理新規已施行　航港局提醒注意免受罰

為強化國家關鍵基礎設施安全並維護商港區域作業秩序，行政院核定商港法第36條之1及第65條之1已自115年2月1日起施行，未經許可擅自在商港區域內從事遙控無人機飛航活動，或雖經許可但違反相關規定者，將依商港法處新台幣30萬元以上150萬元以下罰鍰，情節重大者並得沒入遙控無人機。

伊朗轟炸巴林美軍基地　聲稱摧毀指揮總部

伊朗轟炸巴林美軍基地　聲稱摧毀指揮總部

德國考慮加入「與伊朗的戰爭」

德國考慮加入「與伊朗的戰爭」

「山寨見證者」炸伊朗　美自殺無人機首實戰

「山寨見證者」炸伊朗　美自殺無人機首實戰

澳洲政府封殺未設年齡門檻AI聊天機器人

澳洲政府封殺未設年齡門檻AI聊天機器人

