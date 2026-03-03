Cheap酸：王定宇從月租8000房客到入住別人豪宅　簡直人生勝利組

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委王定宇遭週刊爆料疑似「奪人小三」，與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱，在台北及台南2地共築愛巢。王定宇今（3日）駁斥「報導有誤」，強調「並沒有婚內發生什麼不正當的事情」。對此，百萬網紅Cheap大酸，大家尊敬的定宇委員，在2021年還只是房客，月租8000，到了2026年則進化到房客2.0，直接入住別人信義區豪宅，這何止是居住正義奇蹟，簡直是人生勝利組的巔峰。

Cheap表示，別再抱怨台灣房價高了，先檢討自己選民服務做的夠不夠深，抗中保台喊得夠不夠大聲。大家尊敬的定宇委員，在2021年還只是房客，月租8000，雖然有含冷氣、早餐、正妹房東接送，但還是有點基層味。

Cheap大酸，2026年，王定宇則進化到了房客2.0，直接入住別人的信義區豪宅，這何止是居住正義奇蹟，簡直是人生勝利組的巔峰

Cheap反諷，但各位鄉親啊，為什麼媒體要選在王定宇委員，正要推動重要國防預算、強化台灣防線的時候爆料？很明顯嘛，就是「中共在地協力者」，要抹黑定宇委員，委員長期在外交國防委員會，是為了隨時監控台北跟台南的防空動態，才不得不接受愛國商人的委託「進駐」觀察。

Cheap表示，那件留在沙發上的競選背心，那是台灣民主的圖騰，怎麼會是幽會證據？王定宇委員早已在去年就預防性離婚，這就是為了不讓家人成為中共威脅的軟肋，再說一次，只要王委員心繫台灣，住誰家、跟誰交朋友，那都是他的自由，更是為了守護台灣民主的必要犧牲。

另外，Cheap也酸，和委員對槓的富商，背後有沒有紅色資金，為什麼要在家裡裝監視器，是不是要把委員的英姿，傳回給習近平看？ 各位啊，一起幫王委員加油。

▼Cheap。（圖／翻攝自臉書／Cheap）