受伊朗衝突影響！駐韓美軍薩德飛彈「恐調往中東」　韓憂防空破口

▲美軍在南韓境內佈署薩德系統。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普指示軍方攜手以色列軍，向伊朗發動軍事攻擊、擊斃伊朗最高領袖哈米尼，伊朗則向中東各國展開報復措施，川普則預估針對伊朗的軍事行動恐將持續4至5周。韓媒擔憂，一旦拉長伊朗戰線，則駐韓美軍所部署的薩德系統與愛國者飛彈，都有可能被調往中東支援，導致前線面臨北韓（朝鮮）威脅加劇。

根據韓媒《朝鮮日報》，外界擔憂，一旦美軍若在中東投入更長時間作戰，部署在南韓慶尚北道星州郡的薩德系統（THAAD，終端高空防禦飛彈）與愛國者飛彈，甚至MQ-9「死神」無人機，都有可能被調往中東支援，原因是美方勢必重新調整全球兵力配置，駐韓美軍防空偵察資產皆會成為優先調度對象。

據悉，川普1日接受美媒《紐約時報》專訪時表示，這場代號「史詩之怒行動」（Operation Epic Fury）的對伊朗軍事行動，預估將持續4至5周。

專家分析，可能被納入評估的項目包括愛國者防空系統、部署在慶尚北道星州郡的薩德反飛彈系統，以及去年起常駐全羅北道群山基地的MQ-9「死神」無人機。

▲薩德反倒彈系統發射器，駐韓美軍曾於2019年4月在平澤基地進行薩德演習。（圖／達志影像／newscom）

報導透露，美軍去年6月在對伊朗核設施展開「午夜之鎚」（Midnight Hammer）行動前，其實曾將駐韓美軍8個愛國者飛彈連中的3個輪調至中東，以防範伊朗報復攻擊，約500名官兵隨行，直到同年10月才返回南韓。

此外，英國《金融時報》在開戰前夕曾引述美軍相關人士說法指出，去年「12日戰爭」期間最多曾消耗薩德攔截飛彈達150枚，一旦戰事拉長，可能面臨飛彈庫存壓力。

韓國國防研究論壇秘書長申宗佑（音譯）直言，「假設美軍對伊朗的空襲行動時間拉長，則美國可能會動用駐韓美軍的戰力與資產。」

韓國戰略問題研究所專家任哲均（音譯）也示警，南韓同樣面臨北韓彈道飛彈威脅，因此一旦駐韓美軍防空資產被調往中東，「對我們而言將構成相當大的問題」。

針對外界憂慮，南韓青瓦台相關人士回應，「南韓語美國雙方始終針對駐韓美軍戰力運用保持協議」，表示雙方在確保聯合防衛態勢不會受損的前提下進行溝通。

另一方面，南韓國防部今（2）日證實，國防部長安圭伯應美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）之邀計行通話，聽取美方針對伊朗所執行軍事行動之說明。雙方重申，在「急遽變化的國際安全情勢」之下，美韓同盟依舊堅若磐石。