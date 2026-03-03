　
大陸 大陸焦點 特派現場

全球能源與供應鏈面臨挑戰　陸學者：世界需協力避免「荷姆茲時刻」

▲▼一艘油輪正通過荷姆茲海峽。（圖／路透）

▲全球石油供應正進入挑戰的「荷姆茲時刻」。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美以聯軍於2月28日對伊朗發動大規模軍事打擊，引發自1973年第四次中東戰爭以來最危急的地緣政治海嘯。上海外國語大學中東研究所教授丁隆指出，這場戰火不僅造成慘烈的人員傷亡，更因其「假談真打、不宣而戰」的性質，嚴重踐踏國際法準則。目前戰事外溢效應已波及全球能源安全、航運及供應鏈，石油供應正進入極其危急的「荷姆茲時刻」，世界經濟復甦正遭受前所未有的嚴峻挑戰。

丁隆指出，美方此次襲擊發生於外交談判進程中，且未獲國際合法授權，竟公然「斬首」伊朗最高領導人及數十名高官。這種肆無忌憚的單邊主義行為，使「用拳頭說話」成為日常，引發全球寒蟬效應。更令人痛心的是，軍事行動重創平民，伊朗一所小學遇襲導致百餘名學童喪生。丁隆強調，國際社會必須共同努力，防止戰爭進一步滑向不可收拾的深淵。

丁隆表示，戰爭正衝擊國際石油市場，挑戰全球供應鏈韌性。在國際石油市場方面，伊朗作為歐佩克第四大產油國，日產原油約330萬桶，佔全球產量的3%。衝突若導致伊朗及周邊產油國的油田或出口設施受損，將直接造成全球日均供應量減少約150萬到200萬桶。

他進一步分析，更嚴重的是，伊朗已宣佈關閉荷姆茲海峽，該海峽承擔著全球約20%的石油運輸總量。航運受阻導致全球日原油供應缺口放大至千萬桶級別，石油供應正進入極其危急的「荷姆茲時刻」。

即使沙烏地等8個主要產油國1日決定在4月原油日產量增加20.6萬桶，運輸通道梗阻使增產難以充分發揮作用。丁隆指出，「全球石油儲備通常只能支撐60到90天消費，如果衝突導致供應中斷持續數週甚至數月，油價或將進一步提升。」

丁隆示警，在戰爭與經濟乏力的雙重夾擊下，石油危機愈發嚴峻。目前國際原油已站上每桶80美元，受地緣政治風險溢價驅動，油價將呈現「非線性放大」的易漲難跌趨勢，恐飆破100美元大關。

他進一步說，這場危機對石油進口國而言，是供應與成本的雙重重創，而美國卻能置身事外。據測算，油價每上漲10美元，全球通膨率將推高0.3%至0.7%，並拖累經濟增速0.1%至0.2%。這不僅重擊原油市場，連帶液化天然氣與化工產業也將陷入困境，對脆弱的全球復甦構成致命挑戰。

這場戰局誰買單？丁隆分析，國際供應鏈韌性方面，海灣地區風雲突變，多個港口停運，導致全球航運網陸被迫重構，運費和保險費飆升，這部分成本將最終傳導至石油等商品價格上。衝突將導致商船被迫繞行，不僅大幅增加成本，還耗費有效運力，加劇運力緊張。

丁隆預期，國際民航業也深受其害。中東空域作為亞歐航線的黃金捷徑，因伊朗、以色列、伊拉克及卡達等多國關閉領空而中斷。杜拜、阿布達比及多哈三大樞紐機場的部分停運，已造成全球大範圍航班取消與旅客滯留，破壞了全球貿易的流動性與時效性。

丁隆呼籲，唯有盡快停火止戰，讓道義與理性超越叢林法則，才能阻止這場悲劇式的系統性風險蔓延。面對國際秩序的深遠衝擊，守護和平已成為全球各界的共同責任。

