鐵道園區驚魂記！5歲童走失　潮州女警化身大姊姊暖心助團圓

▲潮州警幫潘童找到家人。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

潮州鐵道園區日前發生男童與家人走散情形，所幸潮州巡邏員警即時趕抵現場，溫柔安撫、耐心協助，最終平安助男童與家屬團圓，展現警察守護孩童安全的暖心一面。

潮州警分局中山路派出所所長謝東穎與警員洪晴芸，日前執行巡邏勤務時，接獲民眾報案指稱潮州鎮鐵道園區內有兒童疑似走失，情況緊急，亟需警方協助。警方獲報後不敢大意，立即趕赴現場處理。

經了解，5歲潘姓男童當日由64歲李姓曾祖母陪同前往園區遊憩，由於園區遊客眾多、人潮擁擠，男童一時與曾祖母走散。面對陌生環境與擁擠人群，男童一度神情慌張。

為避免男童因驚慌失措而情緒失控，警員洪晴芸先以溫柔語氣安撫，耐心陪伴、輕聲交談，暫時化身「大姊姊」，協助男童穩定心情，隨後將其安全載返派出所休息。

返所後，洪員引導男童回憶相關資訊，並比對線索，順利聯繫上焦急尋找中的曾祖母。李姓曾祖母接獲通知後立即趕赴派出所，見到男童平安無恙，終於放下心中大石，頻頻向警方致謝。

潮州分局分局長黃世德表示，帶幼兒外出旅遊，家長或陪同長輩務必提高警覺，隨時注意孩童動向，避免讓孩童離開視線範圍；若不慎走失，應立即向警方或園區服務人員求助，警方將全力協助，確保孩童安全，讓民眾安心過節、快樂出遊。