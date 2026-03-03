　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／傳王定宇跟名媛傳緋聞惹怒徐國勇　民進黨回應了　

▲▼民進黨立委王定宇遭週刊踢爆婚外情，王定宇召開記者會對外說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲綠委王定宇召開記者會對外說明。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

綠委王定宇今（3日）遭媒體踢爆，與名媛劉怡萱過從甚密，進出對方香閨過夜，王定宇出面駁斥婚外情，並強調去年2月已離婚。稍早有媒體報導，秘書長徐國勇得知此事後破口大罵，黨主席賴清德也非常不滿，不排除撤銷王定宇中常委身分。據《ETtoday新聞雲》記者了解，徐國勇得知此事後確實相當無奈也有動氣，對於記者致電詢問，徐僅表達，這一題，「我暫時沒有回應」。至於民進黨則表示，相關事件當事人都有所說明，呼籲從政同志，言行都需用更高標準自我規範。

王定宇33歲時便與小11歲、才貌兼具的李淑吟奉子成婚，並育有3子。王定宇今遭週刊爆料疑似「奪人小三」，與名媛劉怡萱在台北及台南2地共築愛巢。王定宇稍早公開受訪表示，自己婚姻關係在去年2月底就解除，並沒有婚內發生任何不正當關係，兩人是朋友，兩個單身的人做任何事情，不傷害人不違反法律，大家都是成年人對自己負責。

然而，據《壹蘋新聞網》報導，民進黨內對此相當不滿。據綠營人士表示，徐國勇一早接獲消息就破口大罵「太離譜、太令我失望！」認為王定宇搞亂男女關係，對民進黨形象造成巨大殺傷力，並已迅速向賴清德呈報。該人士也透露，賴清德也已知道王定宇的感情爛帳，不願看到單一立委的品德瑕疵拖累全黨形象。為了平息基層不滿，傳出已準備祭出鐵腕，要透過中評會撤銷王定宇中常委身分。

對此事，民進黨回應，相關事件當事人都有所說明，也呼籲從政同志，言行都需用更高標準自我規範。

而據《ETtoday新聞雲》記者了解，徐國勇得知此事後確實相當無奈也有動氣，對於記者致電詢問，徐僅表達，這一題齁，「我暫時沒有回應」。至於王定宇中常委職位部分，程序上中常委為民選，中評會主委賴瑞隆表示，目前尚未接獲任何相關訊息，且程序上而言，相關黨職處置必須經由中執會討論並做成決議，才能交由中評會處理。

黨內人士也認為，他現在也沒有婚約，就個人的感情世界，且程序上沒有撤職可能，除非自己辭職，誰可以撤職務？他是黨代表選出來的人，也不是中評會可以處理的，這種不具名的放話，只會造成一些紛擾。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

