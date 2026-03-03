驚世空姐燒死夫／自導自演喊被虐待！狂甩婆婆巴掌喊：我要妳的命

▲▼台中驚世空姐自導自演，指控公婆家暴。（資料圖／翻攝爆料公社，下同）

記者戴若涵／整理報導

台中市豐原區一名李姓前空姐與婆家不合，上網指控遭婆婆咬傷，婆家則指控她自導自演，雙方各執一詞鬧得雞飛狗跳，被網友稱為「驚世空姐」，另外，她2021年3月11日還趁著丈夫熟睡時，狂澆汽油燒夫，行徑令人髮指，婆家事發後公開她對家人施暴的驚悚影片，令人怵目驚心，而李女的丈夫在搶救45天後宣告不治，她則被依殺人罪判刑12年定讞。

透過當時婆家公布的影片可發現，前空姐指控丈夫出手毆打她，還使用皮帶勒頸，所以她也要這樣打婆婆，影片中李女狂甩婆婆巴掌，甚至還出腳猛踹，同時不斷在家中搞破壞，掃落廚房、客廳的物品，不僅無視婆婆哀求「這是全家福」、「不要這樣子啦」，還反問對方「妳很害怕嗎？」，逼婆婆坐下，婆婆一站起身便遭猛踹腿部。

影片中楊姓丈夫出言制止「不要這樣」，但前空姐仍執意將物品掃落，還嗆聲「我要等警察來」、「我要妳（婆婆）的命」，最後見婆婆被嚇到情緒崩潰大哭，她竟也大哭起來，將灑落地面的辣椒油、蛋液等物抹在自己身上，瘋狂哭吼，「我婆婆虐待我、丟我東西」，見到消防到場，不斷尖叫哭吼，指控是婆婆出手，甚至一度使用碎玻璃自殘、磕頭喊「拜託不要殺我」，畫面相當駭人。

此自導自演事件過後，李女於2021年3月11日清晨5時許搭計程車買汽油，返家後便朝熟睡中的丈夫身上淋，並逼迫丈夫下跪道歉，面對丈夫稱「這個（有）油氣就會燒了，妳不要不相信」，她還冷回「I don't care」，最後丈夫慘被燒成一團火球，全身80%3度燒燙傷，經緊急送醫搶救45天後，仍因傷勢過重宣告不治。

李女自己也因這場火，受有全身45％二度灼傷。全案經法院審理過後，一審、二審、更一審均依照殺人罪判處有期徒刑15年；更二審因李女曾持滅火器滅火，改判有期徒刑12年，最高法院2024年10月1日判刑12年定讞。另外，民事的部分，台中地院2025年3月14日宣判，李女應賠償公婆共584萬6281元。