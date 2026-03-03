警牽線宮廟送物資　內埔單親母子3人解燃眉之急

▲內埔警方結合宮廟助人弱勢。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔警分局龍泉所警員徐郁婷，日前執行戶口查察勤務時，發現轄區內一戶弱勢家庭生活陷入困境，隨即主動關懷並協助媒合資源，讓受助者很感動。

經了解，該戶為陳姓單親母親與兩名年僅6至8歲的幼童相依為命。陳女年約30歲，僅靠一份微薄薪資獨自撫養孩子，家庭經濟狀況拮据，生活開銷沉重，急需外界援助。徐員得知情況後，立即聯繫地方善心人士，並主動洽詢大新村明龍宮協助。

在警民合作下，明龍宮慷慨提供一批民生物資，包括沙拉油、麵條、白米、麥片、鹽與糖等生活必需品，由徐員親自轉贈，並轉達十方大眾的關懷與祝福。陳女收到物資時難掩感動，頻頻向宮廟及警方表達感謝，直言這份「雪中送炭」的援助，大大減輕了生活壓力。

內埔分局分局長江世宏表示，警察除了維護社會治安與交通安全外，關懷轄內弱勢族群亦是重要責任。警方將持續透過勤區查察與社區走訪，主動發掘需要協助的家庭，並結合社會資源提供即時援助，讓愛心在社區中流動。

警方也呼籲，若民眾發現有急需幫助的弱勢家庭，或自身遭遇急難需要協助，可撥打110或前往鄰近派出所求助，警方將視情況提供必要協助，共同打造溫暖有愛的社會環境。