元智大學首創「AI語言」列大一必修　9月新生適用

▲元智首創AI程式語言列大一必修，啟動「人人懂AI」高教新時代。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

面對全球AI（人工智慧）浪潮，元智大學今（3日）宣布，從115學年度起，將「AI程式語言」課程列為全校大一新生必修課，成為全國第一所全面要求新生修習AI程式語言的大學，同時學士班學生須完成跨領域學程、微學程、輔系或雙主修其中之一方可畢業，將AI納入所有學生的共同能力。

AI浪潮席捲全球，面對高教加速將AI納入核心能力之際，元智大學宣布，今年9月起入學的新生，必須將「AI程式語言」課程列為新生必修課，同時從9月起，學士班學生須完成跨領域學程、微學程、輔系或雙主修其中之一方可畢業，將跨域學習由「鼓勵選擇」提升為「制度性要求」，確保每位學生皆具備整合不同知識領域能力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

元智大學教務長謝建興表示，元智早在105年起，率先將程式設計列為全校通識必修課程，提出將程式語言與英語能力並列「新雙語」理念。歷經十年深耕與數位教育基礎累積，校方在115年完成全校AI學程系統整合，將原有程式設計課程全面升級為「AI程式語言」課程。

謝建興進一步說明，透過「AI程式語言」課程，讓所有學生從大一起，建立 AI 思維與運算邏輯基礎，並要求學生在畢業前，完成至少3學分AI 數位應用課程，藉此讓學生在理解程式運算邏輯的同時，也將人工智慧實際導入各自專業領域。這不僅確保全體學生具備一致的AI基礎與人機協作應用能力，更建立從理解、應用到整合的完整能力進階軸線。

謝建興指出，配合學校課程轉型，各學系都建立AI課程模組，導入「懂AI、用AI、創AI、領AI」系統化培育模式。在「懂AI」階段，全校學生必修「AI程式語言」課程，建立運算思維與人工智慧基礎素養；在「用AI」階段，強調跨域應用，人文、管理與醫護等領域皆導入生成式AI與智慧分析，讓AI成為全校共享學習工具。

至於「創AI」與「領AI」層次，謝建興說明，在工程與電通領域，可進一步深化模型設計、系統開發與產學合作，並結合科技倫理與前瞻運算布局，形成從基礎學習到創新研發與治理思維的完整人才培育體系。