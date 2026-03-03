瑞典小王子10歲了！告別「招牌厭世臉」　緊黏姊姊變身小帥弟

▲奧斯卡王子的10歲生日照曝光（右圖），小時候他以一張「厭世臉」聞名（左圖）。（翻攝kungahuset IG、X）

瑞典奧斯卡小王子（Prince Oscar）2日迎來10歲生日，瑞典王室發布多張他的全新肖像照，慶祝他進入雙位數年齡。

2歲就被封「憤怒鳥小王子」 王室級臭臉圈粉無數

這組照片由攝影師Sara Friberg在哈加宮拍攝，可見奧斯卡身穿深藍色毛衣，短髮整齊，眼神沈穩，對著鏡頭微笑，小時候的招牌「厭世臉」似乎已逐漸淡化。除了獨照，他也與14歲的姊姊艾絲黛拉公主（Princess Estelle）合照，兩人坐在沙發上，溫馨又自然。瑞典王室表示，奧斯卡將在家人陪伴下低調慶生。

▲奧斯卡（右）過10歲生日，14歲的姊姊艾絲黛拉公主（左）在他身旁，姊弟感情好。（翻攝kungahuset IG）

奧斯卡全名「奧斯卡．卡爾．奧洛夫」（Oscar Carl Olof），2016年3月2日出生於斯德哥爾摩，是瑞典王儲維多利亞公主（Kronprinsessa Victoria）與丹尼爾親王（Prins Daniel）的次子，獲封「斯科訥公爵」。他是瑞典王位第3順位繼承人，排行在母親與姊姊艾絲黛拉公主之後。

▲奧斯卡的10歲生日照，身穿深藍色毛衣，神情沉穩。（翻攝kungahuset.se）

奧斯卡從小就跟著父母出席官方活動，更以一張「厭世臉」聞名，在他2到5歲時，頻頻被拍皺眉頭、撅著嘴巴的表情，被網友暱稱是「憤怒鳥小王子」或「王室級臭臉」，一度成為網路迷因，圈粉無數。

▲小時候的奧斯卡表情豐富，被稱「憤怒鳥小王子」。（翻攝X）

不過，奧斯卡跟姊姊感情很好，無論多厭世，只要姊姊艾絲黛拉身旁，他的表情就會瞬間軟化，姊弟情深成為瑞典王室最萌亮點。如今10歲生日照曝光，奧斯卡已經擺脫厭世臉，逐漸蛻變成帥氣少年。



