快訊／新莊國民運動中心爆墜樓！　女子「5F墜1F」頭部重創送醫亡

▲新北市新莊運動中心墜樓案，66歲陳女送醫宣告不治。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市新莊區公園路的新莊國民運動中心3日上午10時許，發生一起墜樓事件！一名66歲陳姓女子因不明原因從5樓墜落至地下一樓，當場頭部重創失去呼吸心跳。警消獲報趕抵現場，將人送醫搶救，但陳女仍因傷勢過重，於上午11時20分左右宣告不治。

案發後警方依規定於現場拉設封鎖線，並通知鑑識人員到場採證。全案依刑事相驗程序辦理，並報請新北地方檢察署檢察官相驗，以釐清詳細案情。