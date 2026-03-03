紅燈滑手機遭檢舉挨罰3千　駕駛辯「靜止狀態」求翻盤吞敗

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科）

記者陳崑福／綜合報導

蔡姓男子於2024年5月間在台南市區駕車行經路口停等紅燈時，持手機聯絡家人，被民眾檢舉違規使用行動電話，遭裁罰3,000元。他主張當時車輛靜止、未影響交通安全，不應處罰，提起行政訴訟請求撤銷處分。法院審理後認為，停等紅燈仍屬行駛狀態，駕駛人不得手持手機，判決駁回。

判決指出，蔡男於2024年5月29日17時45分，駕駛自用小客車行經台南市某路段，因「以手持方式使用行動電話」遭民眾檢舉。台南市政府警察局永康分局查證後依法舉發，並由交通裁決機關依《道路交通管理處罰條例》第31條之1第1項規定，裁處罰鍰3,000元。

蔡男不服提起行政訴訟，主張從檢舉照片比對可見前後車輛與建築物相對位置未變，顯示當時所有車輛均處靜止狀態；他是在下班塞車、停等紅燈時，為通知家人無法準時返家才短暫使用手機，並無妨害交通安全。且舉發機關未重新審酌影像內容，僅援引法條回覆，裁決草率，應予撤銷。

開單單位指出，檢舉照片清楚顯示蔡男雙手持手機、低頭注視螢幕並以手指操作，已屬違規行為。駕駛人於行駛道路時，本應隨時注意路況，即使停等紅燈或塞車，仍可能因號誌變換或車流移動而需立即起步，若分心使用手機，將增加突發狀況時反應不及的風險。

法院審酌相關照片及證據後認定，蔡男當時位於車道上停等紅燈，周遭車輛煞車燈亮起，屬暫時停止狀態，並非已安全停妥或臨時停車完成。依相關規定，「行駛道路時」包含因號誌或車流而暫停之情形，僅在車輛確實停妥、非隨時可能起步時，方得例外使用手機。

法院指出，立法目的在防止駕駛人分心，避免危及道路安全。蔡男領有駕駛執照，對規定應知悉，仍於道路上手持手機操作，已違反注意義務。裁罰程序合法、處分並無違法或不當，判決駁回訴訟。