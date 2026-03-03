　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

紅燈滑手機遭檢舉挨罰3千　駕駛辯「靜止狀態」求翻盤吞敗

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科）

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科）

記者陳崑福／綜合報導

蔡姓男子於2024年5月間在台南市區駕車行經路口停等紅燈時，持手機聯絡家人，被民眾檢舉違規使用行動電話，遭裁罰3,000元。他主張當時車輛靜止、未影響交通安全，不應處罰，提起行政訴訟請求撤銷處分。法院審理後認為，停等紅燈仍屬行駛狀態，駕駛人不得手持手機，判決駁回。

判決指出，蔡男於2024年5月29日17時45分，駕駛自用小客車行經台南市某路段，因「以手持方式使用行動電話」遭民眾檢舉。台南市政府警察局永康分局查證後依法舉發，並由交通裁決機關依《道路交通管理處罰條例》第31條之1第1項規定，裁處罰鍰3,000元。

蔡男不服提起行政訴訟，主張從檢舉照片比對可見前後車輛與建築物相對位置未變，顯示當時所有車輛均處靜止狀態；他是在下班塞車、停等紅燈時，為通知家人無法準時返家才短暫使用手機，並無妨害交通安全。且舉發機關未重新審酌影像內容，僅援引法條回覆，裁決草率，應予撤銷。

開單單位指出，檢舉照片清楚顯示蔡男雙手持手機、低頭注視螢幕並以手指操作，已屬違規行為。駕駛人於行駛道路時，本應隨時注意路況，即使停等紅燈或塞車，仍可能因號誌變換或車流移動而需立即起步，若分心使用手機，將增加突發狀況時反應不及的風險。

法院審酌相關照片及證據後認定，蔡男當時位於車道上停等紅燈，周遭車輛煞車燈亮起，屬暫時停止狀態，並非已安全停妥或臨時停車完成。依相關規定，「行駛道路時」包含因號誌或車流而暫停之情形，僅在車輛確實停妥、非隨時可能起步時，方得例外使用手機。

法院指出，立法目的在防止駕駛人分心，避免危及道路安全。蔡男領有駕駛執照，對規定應知悉，仍於道路上手持手機操作，已違反注意義務。裁罰程序合法、處分並無違法或不當，判決駁回訴訟。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股急挫千點！　法人分析
情勢持續惡化！外交部：約旦、埃及旅遊警示上調「橙色」
「E級名媛」劉怡萱情史超狂！大學同學認證：被她盯上的都會暈
迪麗熱巴受困杜拜3天！「工作人員全直飛」只有她轉機　官方被罵
快訊／王定宇緋聞惹怒徐國勇　民進黨回應了
韓國隊3全壘打　金倒永連2天開轟！8比5擊敗歐力士

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中男趕車「撞上高鐵」！破頭、視力模糊緊急送醫

婦科醫噁加「幼女」群組！偷存2TB未成年性影像　收押禁見今移審

快訊／高雄大發工業區3外包商疑吸入硫化氫　1人一度命危

畫面曝！桃園自小客轉彎自撞路樹　90度慘翻糗躺路中…流一地油

獨／天母男詐1600萬！庭上霸氣護妻「她不知情」　法官不買單

快訊／國1北向台南永康段「5車追撞」　一度佔用全線車道

元宵節驚魂！彰化2車猛撞「車尾爛毀」畫面曝... 4人急送醫

驚世空姐燒死夫／自導自演喊被虐待！狂甩婆婆巴掌喊：我要妳的命

紅燈滑手機遭檢舉挨罰3千　駕駛辯「靜止狀態」求翻盤吞敗

快訊／新莊國民運動中心爆墜樓！　女子「5F墜1F」頭部重創送醫亡

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

快訊／台中男趕車「撞上高鐵」！破頭、視力模糊緊急送醫

婦科醫噁加「幼女」群組！偷存2TB未成年性影像　收押禁見今移審

快訊／高雄大發工業區3外包商疑吸入硫化氫　1人一度命危

畫面曝！桃園自小客轉彎自撞路樹　90度慘翻糗躺路中…流一地油

獨／天母男詐1600萬！庭上霸氣護妻「她不知情」　法官不買單

快訊／國1北向台南永康段「5車追撞」　一度佔用全線車道

元宵節驚魂！彰化2車猛撞「車尾爛毀」畫面曝... 4人急送醫

驚世空姐燒死夫／自導自演喊被虐待！狂甩婆婆巴掌喊：我要妳的命

紅燈滑手機遭檢舉挨罰3千　駕駛辯「靜止狀態」求翻盤吞敗

快訊／新莊國民運動中心爆墜樓！　女子「5F墜1F」頭部重創送醫亡

勇士慘遭17分大逆轉　賈蘭德快艇首秀砍12分奪勝

初披WBC韓國隊戰袍！混血唐寧3局無失分　感謝捕手引導

快訊／台中男趕車「撞上高鐵」！破頭、視力模糊緊急送醫

初代大港女神是她！謝金燕睽違20年凍齡回歸　《鬼滅》神曲原唱也來了

改善網路沉迷現象　陸政協委員建議：16歲以下禁用社群媒體

周玉蔻痛批噁心：綠營下屆選舉掃王定宇出門　做不到遠離女色就滾蛋

藍白不擋了！1.25兆軍購條例送院會　國民黨內4版本喬不攏

2026兩會／政協明開幕　王滬寧將作報告、會期7天

美伊開戰「川習會照開」！王毅剛批美以開火　美中官員下周會面

高雄翁搭火車赴佳冬訪友卻失憶迷途　枋寮警即時救援

【拒否犬上線】柴柴下雨天原地紮營不肯走！反咬牽繩「遛人類」XD

社會熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

診所女職員控偷拍！院長怒駁：撤文否則提告

王定宇的「E級名媛」也是別人小三　信義豪宅偷情

派出所長「舔手指洗車」遭懲處　爆要追誰外流影片

越女性交易慘遭剝皮　集團小弟馬伕下場曝

即／新北男社區8樓墜落　妻淚眼陪同送醫亡

醫美教父的小三被搶走！　突襲怒見王定宇遺留物

基隆所長奇葩教學！舔指驗車再入口

王定宇「搶人小三」回應了！　反控富商涉嫌性侵女員工未遂

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長獨自洗車畫面曝

即／遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　黃國昌北檢應訊

即／台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露

更多熱門

相關新聞

教室空氣看得見！台南關廟、麻豆幼兒園獲室內空品優良級認證

教室空氣看得見！台南關廟、麻豆幼兒園獲室內空品優良級認證

教室空氣品質透明化，孩子呼吸更安心，台南市台南市關廟幼兒園與台南市麻豆幼兒園積極推動環境健康管理，雙雙通過環境部「2025年度室內空氣品質自主管理認證」，並榮獲最高等級「優良級」標章，成為智慧健康校園示範據點。

脫褲露鳥藏卷宗　台南「東哥」大鬧派出所判2月

脫褲露鳥藏卷宗　台南「東哥」大鬧派出所判2月

不滿分手連刺女友7分鐘　恐怖男判5年2月

不滿分手連刺女友7分鐘　恐怖男判5年2月

女軍官外遇同袍　遭告辯「以為他離婚」

女軍官外遇同袍　遭告辯「以為他離婚」

白天賞蘭展、夜晚犁蜂炮台南元宵限定「一日雙享」

白天賞蘭展、夜晚犁蜂炮台南元宵限定「一日雙享」

關鍵字：

紅燈用手機交通罰款台南法院判決駕駛規定

讀者迴響

熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

快訊／孫協志媽爆缺席婚禮「夏宇童首發聲」

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

離婚疑似避人耳目　宥勝帶林慈惠赴日本滑雪

警報沒響　美軍6人殉職細節曝光

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

王定宇去年2月就離婚　前妻臉書「一早悄改單身」

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面