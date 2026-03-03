　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／天母男詐1600萬！庭上霸氣護妻「她不知情」　法官不買單

▲▼ 天母假貴婦 。（圖／民眾提供）

▲天母謝姓夫妻將自己包裝成有身份、有地位、生活優渥模樣，讓被害人陷入錯誤。（資料圖／民眾提供）

記者黃宥寧／台北報導

假冒地主戶狂騙1600萬！《ETtoday新聞雲》2022年接獲一起詐騙投訴，家住北市天母的主嫌謝男謊稱有三重建案可低價讓售，夥同吳姓妻子與自家社區保全聯手吸金。謝男不僅偽造本票裝闊，連幫忙帶小孩的保母、身邊友人都慘遭毒手 。士林地院經審理，依詐欺等罪，重判謝男有期徒刑8年6月，吳妻亦遭判刑2年 。

謝男自2020年9月起，鎖定長期幫忙照顧孩子的卓姓保母下手，誆稱自己手上有三重「日日東森」預售屋，可用550萬元「破盤價」讓售。但他話術設計縝密，聲稱為了規避稅金、避免影響行情，只能私下簽約，且價格不得對外透露。

為了加深信任感，2021年6月謝男因病住進加護病房時，妻子吳女更主動出面向卓女掛保證，拍胸脯強調「房子的事是真的」、「10月就會交屋」，讓卓女深信不疑。直到2022年5月，卓女陸續交付高達215萬元，甚至以增加工作時數「抵扣尾款」，最後才驚覺自己不只被騙錢，還成了名副其實的「做白工」。

另一名葉姓女子也落入同樣圈套。她自2021年7月起，誤信謝姓夫妻有「面河景觀房」可低價釋出，以950萬元高價購屋。

為拖延交屋，謝男竟指示社區侯姓保全假冒「葉代書」，於2022年2月致電葉女核對過戶資料，營造交易正在進行的假象；同時還偽造署名「吳尚楓」的本票作為擔保，進一步博取信任。

不僅如此，謝男還編出「朋友欠賭債用家電抵債」、「小弟被抓急需保釋金」等荒唐理由，從2021年底至2022年初，再向葉女詐取家電款24萬餘元及保釋金25萬元。直到2022年4月謝姓夫妻徹底失聯，葉女才驚覺一切只是精心編排的騙局，憤而報警。

▲▼ 。（圖／讀者提供）

▲保全聽指令假冒代書、簽假本票，法官給緩刑理由曝 。（圖／讀者提供）

事實上，謝男的詐欺手法並非一時興起。早在2017年至2018年間，他就以類似「低價購屋」與「投資獲利」名義，向張姓友人詐取購屋款221萬餘元及投資款百餘萬元。

2019年間，另一名黃姓被害人更慘遭多重話術圍攻，包括合資法拍屋、購買地下室車位、車行周轉資金，甚至賭場保釋金等理由，最終被騙走高達810萬元。法院認定，謝男專挑熟識對象下手，利用人情與信任反覆行騙。

謝男雖全盤認罪，卻在庭上極力替妻子開脫，聲稱自己刻意營造「花錢不手軟」的假象，連妻子都被蒙在鼓裡，以為他真有買房，企圖將所有責任一肩扛下。

吳女則一度否認犯行，辯稱與被害人透過LINE聯繫，只是單純「轉述」丈夫說法，對詐騙內容毫不知情。面對警方出示她親自傳送「拔拔說房子真的有…10月交屋」的對話紀錄時，她還狡辯「訊息不是我傳的，手機有時老公會拿去用」，直到法院審理階段才改口承認。

▼謝姓男子在天母租屋「假賣新北建案」狂撈1600萬手法曝。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

為撇清責任，她更向法官表示對丈夫工作、收入與財務狀況「一問三不知」。但法官認為，夫妻關係密切，謝男顯有強烈護妻動機；且在加護病房視訊時，丈夫僅含糊點頭，吳女便敢向被害人保證「房屋是真的」，顯然違背常情，因此不採信兩人辯詞。至於侯姓保全，則坦承依指示假冒代書並偽造本票，供稱未從中獲利，僅盲目聽從安排。

士林地院認長期無業的謝男精心策畫多起騙局，利用預售屋與投資名義詐欺取財，情節重大，依共同詐欺取財、三人以上共同詐欺取財及偽造有價證券等罪，合併判處謝男應執行有期徒刑8年6月；妻子吳女因參與部分房屋與家電詐騙，合併判處有期徒刑2年；侯姓保全則因犯後坦承、與被害人和解，判處有期徒刑2年、緩刑2年，期間須接受保護管束、依約賠償，並提供120小時義務勞務。

03/01 全台詐欺最新數據

