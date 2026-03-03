川普訪中恐添變數？習近平陷「兩難局面」　伊朗變天阻斷中國能源

▲美國總統川普預計3月底出訪北京，會晤中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美軍近日聯手以色列向伊朗發動大規模軍事行動，並擊斃伊朗最高領袖哈米尼，這不僅是自伊拉克戰爭以來規模最大的美軍作戰，也可能影響美國總統川普原訂3月底至4月初訪問中國的行程。專家指出，中國國家主席習近平在此敏感時刻面臨外交尷尬，需決定是接待川普，還是推遲峰會。

根據《路透社》，川普原本計畫3月底抵達中國北京，與習近平就貿易問題進行會談，但美國近期在中東的軍事行動，使局勢變得難以預測。報導指出，川普先前的行程因美國最高法院判處關稅違法而可能處於弱勢，如今反倒是習近平面臨「失衡」，難以對美方的軍事行動做出有力回應。

對此，前美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）評論，中國對其威權盟友而言「並非可靠的支持者」。

中國雖然對美國與以色列的聯合行動表示「不可接受」，並呼籲克制，但其克制回應也凸顯北京對美軍事行動的有限影響力，以及與美國的外交關係多為務實交易性質。分析人士認為，習近平必須在國際舞台上慎重應對川普，無論是如期接待或暫緩峰會，都可能對中國的形象與利益造成影響。

白宮官員對此表示，川普正在「採取果斷行動消除重大國家安全威脅」，未直接提及中國。

中國在此次局勢中尤其脆弱。中國是全球最大伊朗原油進口國，去年約13.4%的海運石油來自伊朗，一旦中東供應受阻，尤其是荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）受到封鎖，中國將首當其衝。報導分析，即便中國嘗試多元化進口，短期內仍可能面臨油價飆升與製造成本壓力，對經濟造成影響。

復旦大學國際關係專家趙明昊（Zhao Minghao）指出，「美國對伊朗的空襲與潛在政權更迭，將嚴重衝擊中國利益。」他補充，美國透過委內瑞拉及伊朗行動，可能意在控制國際能源市場，向中國施壓。

目前，美國預期中國不會對伊朗行動作出軍事回應。一名美國官員表示，美方不預期中國在行動期間提供實質援助，也不認為中東衝突會在短期內鼓舞中國在印太地區的軍事行動。

專家指出，中國受限於全球軍事影響力，可能選擇旁觀，讓美國承擔中東混亂的後果，同時強化北京認為「美國魯莽且具破壞性」的論述。