　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普訪中恐添變數？習近平陷「兩難局面」　伊朗變天阻斷中國能源

中美,美中,中美關係,美中關係,川普與習近平,川習,習川,習近平與川普▲▼2025年10月30日，美國總統川普和中國國家主席習近平在韓國釜山金海國際機場舉行雙邊會晤，這次會晤是在亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行的。（圖／路透）

▲美國總統川普預計3月底出訪北京，會晤中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美軍近日聯手以色列向伊朗發動大規模軍事行動，並擊斃伊朗最高領袖哈米尼，這不僅是自伊拉克戰爭以來規模最大的美軍作戰，也可能影響美國總統川普原訂3月底至4月初訪問中國的行程。專家指出，中國國家主席習近平在此敏感時刻面臨外交尷尬，需決定是接待川普，還是推遲峰會。

根據《路透社》，川普原本計畫3月底抵達中國北京，與習近平就貿易問題進行會談，但美國近期在中東的軍事行動，使局勢變得難以預測。報導指出，川普先前的行程因美國最高法院判處關稅違法而可能處於弱勢，如今反倒是習近平面臨「失衡」，難以對美方的軍事行動做出有力回應。

對此，前美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）評論，中國對其威權盟友而言「並非可靠的支持者」。

中國雖然對美國與以色列的聯合行動表示「不可接受」，並呼籲克制，但其克制回應也凸顯北京對美軍事行動的有限影響力，以及與美國的外交關係多為務實交易性質。分析人士認為，習近平必須在國際舞台上慎重應對川普，無論是如期接待或暫緩峰會，都可能對中國的形象與利益造成影響。

白宮官員對此表示，川普正在「採取果斷行動消除重大國家安全威脅」，未直接提及中國。

中國在此次局勢中尤其脆弱。中國是全球最大伊朗原油進口國，去年約13.4%的海運石油來自伊朗，一旦中東供應受阻，尤其是荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）受到封鎖，中國將首當其衝。報導分析，即便中國嘗試多元化進口，短期內仍可能面臨油價飆升與製造成本壓力，對經濟造成影響。

復旦大學國際關係專家趙明昊（Zhao Minghao）指出，「美國對伊朗的空襲與潛在政權更迭，將嚴重衝擊中國利益。」他補充，美國透過委內瑞拉及伊朗行動，可能意在控制國際能源市場，向中國施壓。

目前，美國預期中國不會對伊朗行動作出軍事回應。一名美國官員表示，美方不預期中國在行動期間提供實質援助，也不認為中東衝突會在短期內鼓舞中國在印太地區的軍事行動。

專家指出，中國受限於全球軍事影響力，可能選擇旁觀，讓美國承擔中東混亂的後果，同時強化北京認為「美國魯莽且具破壞性」的論述。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股急挫千點！　法人分析
情勢持續惡化！外交部：約旦、埃及旅遊警示上調「橙色」
「E級名媛」劉怡萱情史超狂！大學同學認證：被她盯上的都會暈
迪麗熱巴受困杜拜3天！「工作人員全直飛」只有她轉機　官方被罵
快訊／王定宇緋聞惹怒徐國勇　民進黨回應了
韓國隊3全壘打　金倒永連2天開轟！8比5擊敗歐力士

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美伊開戰「川習會照開」！王毅剛批美以開火　美中官員下周會面

川普訪中恐添變數？習近平陷「兩難局面」　伊朗變天阻斷中國能源

美軍彈藥接近無限！　川普豪語：戰爭可「永遠打下去」且贏得漂亮

網美整形「慘變豬鼻」！鼻子爛出一個洞　恐怖毀容照片曝

瑞典小王子10歲了！告別「招牌厭世臉」　緊黏姊姊變身小帥弟

川普關鍵通話曝光！「遊說庫德族」助戰出兵伊朗　傳納坦雅胡操盤

伊朗大規模轟炸巴林美軍基地！　聲稱「摧毀指揮總部」

快訊／印尼規模6.1地震！　震源極淺

美官員證實了！哈米尼支持者闖美領事館　陸戰隊「罕見開火」

1次同時做3種整形手術　醫美女老闆返家後突然倒臥浴室斃命

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

美伊開戰「川習會照開」！王毅剛批美以開火　美中官員下周會面

川普訪中恐添變數？習近平陷「兩難局面」　伊朗變天阻斷中國能源

美軍彈藥接近無限！　川普豪語：戰爭可「永遠打下去」且贏得漂亮

網美整形「慘變豬鼻」！鼻子爛出一個洞　恐怖毀容照片曝

瑞典小王子10歲了！告別「招牌厭世臉」　緊黏姊姊變身小帥弟

川普關鍵通話曝光！「遊說庫德族」助戰出兵伊朗　傳納坦雅胡操盤

伊朗大規模轟炸巴林美軍基地！　聲稱「摧毀指揮總部」

快訊／印尼規模6.1地震！　震源極淺

美官員證實了！哈米尼支持者闖美領事館　陸戰隊「罕見開火」

1次同時做3種整形手術　醫美女老闆返家後突然倒臥浴室斃命

快訊／台中男趕車「撞上高鐵」！破頭、視力模糊緊急送醫

初代大港女神是她！謝金燕睽違20年凍齡回歸　《鬼滅》神曲原唱也來了

改善網路沉迷現象　陸政協委員建議：16歲以下禁用社群媒體

周玉蔻痛批噁心：綠營下屆選舉掃王定宇出門　做不到遠離女色就滾蛋

藍白不擋了！1.25兆軍購條例送院會　國民黨內4版本喬不攏

2026兩會／政協明開幕　王滬寧將作報告、會期7天

美伊開戰「川習會照開」！王毅剛批美以開火　美中官員下周會面

高雄翁搭火車赴佳冬訪友卻失憶迷途　枋寮警即時救援

婦科醫噁加「幼女」群組！偷存2TB未成年性影像　收押禁見今移審

2檔矽光子飆股提前開獎！　光聖元月賺1.78億年增率56%

【房東阿姨太狠了】違法三不曲你遇過嗎？要啥沒啥...看完血壓飆高XD

國際熱門新聞

警報沒響　美軍6人殉職細節曝光

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

摩薩德爆扮牙醫「植入追蹤器」　伊朗高層遭鎖定團滅

伊朗無人機成本僅5萬　波灣國家恐被榨乾

美軍3架F-15被友軍誤擊　墜毀在科威特

美官員證實　美軍向喀拉蚩美領事館示威者開火

快訊／美國駐利雅德大使館疑爆炸起火

伊朗轟炸巴林美軍基地　聲稱摧毀指揮總部

川普放話：不排除派地面部隊進入伊朗

美軍48小時開轟　伊朗戰機、船艦炸毀畫面曝

伊朗無人機炸機庫　歐洲3國：準備對等防衛

即／沙烏地證實：美國大使館遭2無人機襲擊

川普預告「攻擊大浪潮」將撲向伊朗　不排除派出地面部隊

杜拜機場重啟！阿聯酋航班離境　14萬人追蹤

更多熱門

相關新聞

中東情勢持續惡化！　外交部：約旦和埃及旅遊警示燈上調為「橙色」

中東情勢持續惡化！　外交部：約旦和埃及旅遊警示燈上調為「橙色」

中東地區軍事緊張情勢升高，美國國務院發布緊急旅遊警示，敦促位於中東地區十多個國家的美國公民「即刻利用現有商業運輸方式離開」。而我國外交部則於今（3日）下午正式將約旦和埃及的旅遊警示燈號由「黃色」（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）調升至「橙色」（避免前往），呼籲國人短期內暫緩前往觀光及避免非必要旅行。

川普放話：美軍彈藥接近無限　可永遠打下去

川普放話：美軍彈藥接近無限　可永遠打下去

川普關鍵通話曝！「遊說庫德族」出兵攻伊朗

川普關鍵通話曝！「遊說庫德族」出兵攻伊朗

中東戰火升溫！美籲速離14國　外交部：正評估調整約旦、埃及旅遊警示

中東戰火升溫！美籲速離14國　外交部：正評估調整約旦、埃及旅遊警示

美情報警告：伊朗恐對美展開「報復攻擊」

美情報警告：伊朗恐對美展開「報復攻擊」

關鍵字：

北美要聞美伊開戰伊朗哈米尼川普美國以色列北京美中石油

讀者迴響

熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

快訊／孫協志媽爆缺席婚禮「夏宇童首發聲」

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

離婚疑似避人耳目　宥勝帶林慈惠赴日本滑雪

警報沒響　美軍6人殉職細節曝光

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

王定宇去年2月就離婚　前妻臉書「一早悄改單身」

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面