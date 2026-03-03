　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

知名美容「沐薇」驚傳倒閉！240人氣炸申訴　她剛儲5萬秒蒸發

▲沐薇。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲沐薇美學驚傳倒閉，台中市政府接到超過200件消費爭議。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

在台中擁有三家分店、專做臉部保養、身體按摩及美甲美睫等的TrueViu沐薇在農曆年後無預警公告變更儲值金使用方式，之後宣告2月27日公告結束營業。台中市政府統計，已收到約240件消費爭議案件，當中甚至有人2月初才剛儲值完5萬元就面臨倒店，氣得向消保官申訴。

法制局指出，申訴案單次儲值金額1萬到5萬不等，給予的優惠也有不同。目前有看到最高單筆儲值5萬元的消費者；此外，沐薇目前正進入歇業資產盤點階段，並提供專案處理信箱（trueviu999@gmail.com）供消費者發送姓名、電話及剩餘金額進行債權登記。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消保官特別提醒，消費者務必登入會員系統或調閱相關紀錄，以截圖方式保存剩餘儲值金額、服務次數等消費憑證。由於業者退費時間與方式仍具變數，使用信用卡支付者建議優先向發卡銀行申請爭議帳款，以爭取較快速的退款機會。

法制局長李善植表示，使用信用卡（含VISA、MasterCard等）付費的消費者，若遇業者歇業，必須在業者「停止提供服務日」起算120個日曆天內向發卡銀行提交證據申請「爭議帳款」，且申請日距離當初「交易清算日（即銀行入帳日，非刷卡當日）」不得超過540個日曆天。由於銀行審核需要時間，建議消費者預留至少15個銀行工作日提前送件，即使帳款已繳清，仍有機會獲得退款。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股急挫千點！　法人分析
情勢持續惡化！外交部：約旦、埃及旅遊警示上調「橙色」
「E級名媛」劉怡萱情史超狂！大學同學認證：被她盯上的都會暈
迪麗熱巴受困杜拜3天！「工作人員全直飛」只有她轉機　官方被罵
快訊／王定宇緋聞惹怒徐國勇　民進黨回應了
韓國隊3全壘打　金倒永連2天開轟！8比5擊敗歐力士

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中東戰爭衝擊航運　台灣三大航商停收7國貨物

商港鬆綁無人機申請　「偷飛、喝酒操作、競速」最重罰150萬

餐廳門太重！她好心幫小孩壓住...見「媽媽1舉動」傻眼：不是義務

別只聽甜言蜜語！日媒揭露男人認真時的「三種轉變」：把妳排進未來才是真愛

「E級名媛」劉怡萱情史超狂！大學同學認證：被她盯上的都會暈

宜蘭名店乳酪餅出包！10元大塑膠膜吃進嘴　同批產品勒令下架

元智大學首創「AI語言」列大一必修　9月新生適用

知名美容「沐薇」驚傳倒閉！240人氣炸申訴　她剛儲5萬秒蒸發

嘉義「和興皮鞋」5/31溫暖謝幕　鄉親感嘆：這是我青春的足跡

「元宵月全食」今晚登場　氣象署：紅月現身機率不高　

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

中東戰爭衝擊航運　台灣三大航商停收7國貨物

商港鬆綁無人機申請　「偷飛、喝酒操作、競速」最重罰150萬

餐廳門太重！她好心幫小孩壓住...見「媽媽1舉動」傻眼：不是義務

別只聽甜言蜜語！日媒揭露男人認真時的「三種轉變」：把妳排進未來才是真愛

「E級名媛」劉怡萱情史超狂！大學同學認證：被她盯上的都會暈

宜蘭名店乳酪餅出包！10元大塑膠膜吃進嘴　同批產品勒令下架

元智大學首創「AI語言」列大一必修　9月新生適用

知名美容「沐薇」驚傳倒閉！240人氣炸申訴　她剛儲5萬秒蒸發

嘉義「和興皮鞋」5/31溫暖謝幕　鄉親感嘆：這是我青春的足跡

「元宵月全食」今晚登場　氣象署：紅月現身機率不高　

快訊／台中男趕車「撞上高鐵」！破頭、視力模糊緊急送醫

初代大港女神是她！謝金燕睽違20年凍齡回歸　《鬼滅》神曲原唱也來了

改善網路沉迷現象　陸政協委員建議：16歲以下禁用社群媒體

周玉蔻痛批噁心：綠營下屆選舉掃王定宇出門　做不到遠離女色就滾蛋

藍白不擋了！1.25兆軍購條例送院會　國民黨內4版本喬不攏

2026兩會／政協明開幕　王滬寧將作報告、會期7天

美伊開戰「川習會照開」！王毅剛批美以開火　美中官員下周會面

高雄翁搭火車赴佳冬訪友卻失憶迷途　枋寮警即時救援

婦科醫噁加「幼女」群組！偷存2TB未成年性影像　收押禁見今移審

2檔矽光子飆股提前開獎！　光聖元月賺1.78億年增率56%

【直落命中】美軍：開戰24小時內　已打擊伊朗逾1000個目標

生活熱門新聞

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

王定宇去年2月就離婚　前妻臉書「一早悄改單身」

常如山聲明否認性侵　「目擊她與王定宇共處一室情緒激動」

玉山「山獸神」拍到了！　神秘面紗終於揭曉

馬國弼欠債5000萬「還剩5萬」　律師讚：稀有動物

3月罕見六星連珠！　4生肖「命運強迫轉向」

今挑戰冷氣團！　下波估更強

伊朗「一滴石油也不放行」　他見1檔股票漲了

全台下3天！　今降10℃越晚越冷

存摺不補登會怎麼樣？　網曝1功用超重要

快訊／2縣市大雨特報！大雷雨轟台南持續30分

「E級名媛」劉怡萱情史超狂！大學同學：被她盯上的都會暈

更多熱門

相關新聞

趁熟睡「澆汽油逼下跪」！　老公慘成火球搶救45天亡

趁熟睡「澆汽油逼下跪」！　老公慘成火球搶救45天亡

台中市豐原區2021年間發生一起慘案！一名李姓前空姐趁著丈夫熟睡的時候，竟朝楊姓丈夫的身上潑汽油，並持打火機逼對方下跪道歉，最後楊男被燒成一團火球，全身80%二度灼傷，雖經緊急送醫搶救，仍不幸宣告不治。全案上訴至最高法院，李女被依殺人罪判刑12年定讞，另外民事部分2025年2月14日判決出爐，須賠償婆家584萬餘元。

台中東山路又車禍！2男撞大石翻車骨折送醫

台中東山路又車禍！2男撞大石翻車骨折送醫

即／台中新光三越氣爆開庭　全否認犯罪

即／台中新光三越氣爆開庭　全否認犯罪

台中燈會超正女警引關注　小編搞怪附IG

台中燈會超正女警引關注　小編搞怪附IG

富人的「聖誕禮物」！　七期豪宅王毛胚屋1.35億賣出

富人的「聖誕禮物」！　七期豪宅王毛胚屋1.35億賣出

關鍵字：

沐薇美學倒閉台中美甲美睫

讀者迴響

熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

快訊／孫協志媽爆缺席婚禮「夏宇童首發聲」

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

離婚疑似避人耳目　宥勝帶林慈惠赴日本滑雪

警報沒響　美軍6人殉職細節曝光

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

王定宇去年2月就離婚　前妻臉書「一早悄改單身」

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面