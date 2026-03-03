知名美容「沐薇」驚傳倒閉！240人氣炸申訴　她剛儲5萬秒蒸發

▲沐薇美學驚傳倒閉，台中市政府接到超過200件消費爭議。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

在台中擁有三家分店、專做臉部保養、身體按摩及美甲美睫等的TrueViu沐薇在農曆年後無預警公告變更儲值金使用方式，之後宣告2月27日公告結束營業。台中市政府統計，已收到約240件消費爭議案件，當中甚至有人2月初才剛儲值完5萬元就面臨倒店，氣得向消保官申訴。

法制局指出，申訴案單次儲值金額1萬到5萬不等，給予的優惠也有不同。目前有看到最高單筆儲值5萬元的消費者；此外，沐薇目前正進入歇業資產盤點階段，並提供專案處理信箱（trueviu999@gmail.com）供消費者發送姓名、電話及剩餘金額進行債權登記。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消保官特別提醒，消費者務必登入會員系統或調閱相關紀錄，以截圖方式保存剩餘儲值金額、服務次數等消費憑證。由於業者退費時間與方式仍具變數，使用信用卡支付者建議優先向發卡銀行申請爭議帳款，以爭取較快速的退款機會。

法制局長李善植表示，使用信用卡（含VISA、MasterCard等）付費的消費者，若遇業者歇業，必須在業者「停止提供服務日」起算120個日曆天內向發卡銀行提交證據申請「爭議帳款」，且申請日距離當初「交易清算日（即銀行入帳日，非刷卡當日）」不得超過540個日曆天。由於銀行審核需要時間，建議消費者預留至少15個銀行工作日提前送件，即使帳款已繳清，仍有機會獲得退款。