LIVE／元宵節迎「血月」　錯過再等46年

生活中心／台北報導

今年最受矚目的天文奇景「月全食」，今天傍晚登場，5時50分「月出帶食」，晚上7時4分至8時3分，將上演長達59分鐘的「血月」，下次元宵節當天剛好有月全食，要等到2072年。不過今晚全台因為雲量偏多，看到的機率不高，《ETtoday新聞雲》將直播月全食，民眾上網就能目睹難得的天文奇景。

天文館指出，傍晚5時50分月出時，月球開始進入地球本影，即「初虧」，形成特殊的「月出帶食」景象；晚間7時04分「食既」，月球完全進入地球本影，進入全食階段；晚間7時34分「食甚」，月球最接近地影中心；晚間8時03分「生光」，月球開始離開本影，晚間9時18分完全離開本影而「復圓」。

這次月全食全程長達3小時28分，最精彩的是晚上7時4分至8時3分的「血月」。台北天文館表示，這59分鐘的「紅月亮」最為壯觀，也就是俗稱的「血月」，其成因是月面因地球大氣折射陽光而呈現暗紅色。而全食階段月面的亮度與色澤，則與地球大氣密切相關，若發生大型火山噴發或懸浮微粒增加，血月顏色將更為深暗。

台北天文館指出，這次月全食恰逢元宵佳節，這種天象與節慶同日交會的難得巧合，要到2072年才會再次出現。

交通部氣象署表示，今晚全台雲量偏多，能看到月全食的機率不高，不過今天上半夜水氣會比白天減少，如果幸運，有機會在雲縫間短暫瞥見月亮。

▲今天下午開始月全食，17時45分起《ETtoday新聞雲》全程直播。（圖／台北天文館提供）