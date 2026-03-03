故宮南院推「地緣政治的國際萬象」特展　展現東亞秩序變遷

▲ 從〈職貢圖〉到《馬關條約》：故宮南院再現東亞五百年地緣政治風雲 。（圖／故宮南院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國立故宮博物院南部院區即日起隆重推出「地緣政治的國際萬象—14至19世紀的東亞世界」特展。本展由英國國家學術研究院（British Academy）支持，匯集大英博物館、日本九州及韓國仁川等國內外重量級機構，共 85 組 99 件珍貴文物，帶領觀眾穿梭五百年時空，見證東亞國際秩序的變遷。

故宮蕭宗煌院長於今（3）日開幕式表示，文物是建構歷史的重要媒介。本次展覽橫跨 1368 年明朝建立至 1895 年《馬關條約》簽訂，透過地圖、圖像與文獻，將抽象的歷史轉化為具體的物件故事。



本次展覽亮點十足，首推限展國寶——唐閻立本〈職貢圖〉，生動描繪貞觀五年各國使節團向大唐朝貢的奇珍異物，人物造型兼具紀實與想像，展期僅至 3 月 29 日。此外，大英博物館藏〈琉球國兩使登城行列繪卷〉展現了規模宏大的朝貢隊伍；而描述 16 世紀「壬辰戰爭」的〈壬辰戰勝平壤入城圖十曲屏〉，更以激烈交戰的畫面呈現東亞權力地震。

展覽尾聲以外交部借展的《馬關條約》正本壓軸，象徵東亞職貢體制的終結與現代國際秩序的重整。此份條約不僅是歷史的轉折，其影響力至今仍牽動著東亞地緣政治。



適逢台灣燈會，故宮南院特別推出限時優惠：3 月 3 日元宵節當天全日免費參觀；3 月 4 日至 15 日燈會期間，每日下午 3 時後免費入館。歡迎大眾白天走進 S101 展廳窺探東亞萬象，夜晚前往燈區欣賞故宮燈座〈年年有餘〉，體驗一場歷史與光影交織的文化盛會。

【展覽資訊】

展期： 即日起至 115 年 5 月 10 日

地點： 故宮南院 S101 展廳

優惠： 3/4-3/15 每日 15:00 後免費參觀